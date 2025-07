Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX verliert am Dienstagmittag

Um 12:10 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,76 Prozent tiefer bei 17 429,57 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 89,216 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,180 Prozent auf 17 594,79 Punkte an der Kurstafel, nach 17 563,21 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 17 414,15 Punkte, das Tageshoch hingegen 17 594,79 Zähler.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, wurde der SDAX mit 16 657,58 Punkten gehandelt. Der SDAX lag noch vor drei Monaten, am 01.04.2025, bei 15 421,64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.07.2024, stand der SDAX bei 14 421,45 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 25,51 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 17 598,83 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13 183,63 Zählern.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell LPKF Laser Electronics (+ 3,08 Prozent auf 8,69 EUR), grenke (+ 1,54 Prozent auf 15,78 EUR), STRATEC SE (+ 1,15 Prozent auf 26,50 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,11 Prozent auf 90,70 EUR) und Grand City Properties (+ 1,08 Prozent auf 11,22 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil SCHOTT Pharma (-3,69 Prozent auf 27,40 EUR), Mutares (-3,60 Prozent auf 34,80 EUR), DEUTZ (-3,41 Prozent auf 7,37 EUR), NORMA Group SE (-3,20 Prozent auf 13,30 EUR) und Wacker Neuson SE (-3,09 Prozent auf 23,55 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der DEUTZ-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 235 459 Aktien gehandelt. Die Fielmann-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,762 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Die ProCredit-Aktie verzeichnet mit 5,52 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Unter den Aktien im Index präsentiert die HAMBORNER REIT-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,08 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at