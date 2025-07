SDAX-Handel aktuell: SDAX am Donnerstagmittag in der Verlustzone

Am Donnerstag verbucht der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,24 Prozent auf 17 877,06 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 87,935 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,270 Prozent auf 17 967,78 Punkte an der Kurstafel, nach 17 919,44 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Donnerstag bei 17 967,78 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 868,44 Punkten erreichte.

SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 0,898 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.06.2025, stand der SDAX bei 16 913,69 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.04.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 15 491,70 Punkten. Der SDAX notierte noch vor einem Jahr, am 24.07.2024, bei 14 163,36 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 28,73 Prozent aufwärts. Bei 18 206,72 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13 183,63 Zählern.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell SMA Solar (+ 10,25 Prozent auf 21,72 EUR), Vossloh (+ 5,13 Prozent auf 90,10 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 3,35 Prozent auf 86,40 EUR), SCHOTT Pharma (+ 3,24 Prozent auf 25,50 EUR) und Energiekontor (+ 2,93 Prozent auf 50,90 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil GFT SE (-16,12 Prozent auf 18,58 EUR), Amadeus Fire (-11,76 Prozent auf 67,50 EUR), ATOSS Software (-7,59 Prozent auf 129,00 EUR), Dürr (-3,12 Prozent auf 23,30 EUR) und DEUTZ (-2,74 Prozent auf 7,64 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX ist die GFT SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 620 844 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie hat im SDAX mit 4,838 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Verve Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,23 zu Buche schlagen. Mit 6,66 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at