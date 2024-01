Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 präsentiert sich zum Start des Freitagshandels leichter

Am Freitag geht es im FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE um 0,56 Prozent auf 7 679,45 Punkte abwärts. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,380 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 7 723,07 Punkten, nach 7 723,07 Punkten am Vortag.

Bei 7 723,07 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7 668,59 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verlor der FTSE 100 bereits um 0,696 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.12.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 489,84 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.10.2023, wurde der FTSE 100 auf 7 451,54 Punkte taxiert. Der FTSE 100 lag vor einem Jahr, am 05.01.2023, bei 7 633,45 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell GSK (+ 0,84 Prozent auf 15,53 GBP), Experian (+ 0,49 Prozent auf 30,66 GBP), Tesco (+ 0,26 Prozent auf 3,03 GBP), Burberry (+ 0,15 Prozent auf 13,62 GBP) und ConvaTec (+ 0,08 Prozent auf 2,43 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil IMI (-2,85 Prozent auf 15,66 GBP), RS Group (-2,09 Prozent auf 8,06 GBP), Fresnillo (-2,06 Prozent auf 5,32 GBP), Mondi (-1,85 Prozent auf 15,09 GBP) und Diageo (-1,74 Prozent auf 27,60 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Im FTSE 100 weist die Barclays-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 141 136 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 195,439 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick

Im FTSE 100 weist die International Consolidated Airlines-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Vodafone Group lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,83 Prozent.

