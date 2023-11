Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 zum Handelsende in Rot

Wenig verändert zeigte sich der FTSE 100 am Abend.

Der FTSE 100 schloss am Mittwoch nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 7 469,51 Punkten. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,302 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 7 481,99 Punkten, nach 7 481,99 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 7 452,00 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 504,51 Zählern.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der FTSE 100 bereits um 0,463 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, lag der FTSE 100-Kurs bei 7 402,14 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.08.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 270,76 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.11.2022, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 452,84 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 1,12 Prozent nach unten. 8 047,06 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Bei 7 206,82 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Sage (+ 13,32 Prozent auf 11,30 GBP), Entain (+ 5,92 Prozent auf 8,81 GBP), JD Sports Fashion (+ 3,98 Prozent auf 1,50 GBP), BT Group (+ 3,73 Prozent auf 1,22 GBP) und Halma (+ 2,17 Prozent auf 21,23 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Kingfisher (-6,98 Prozent auf 2,15 GBP), Rolls-Royce (-2,26 Prozent auf 2,38 GBP), BP (-2,18 Prozent auf 4,66 GBP), Glencore (-1,76 Prozent auf 4,49 GBP) und NatWest Group (-1,35 Prozent auf 2,04 GBP) unter Druck.

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Vodafone Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 56 927 123 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 hat die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 199,041 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

Die International Consolidated Airlines-Aktie weist mit 4,22 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Phoenix Group-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,93 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

