Anleger in Moskau halten sich zurück: Das macht der RTS am Mittag

Der RTS gibt am Mittag nach.

Um 12:00 Uhr fällt der RTS im MICEX-Handel um 0,27 Prozent auf 1 048,34 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 7,677 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,244 Prozent auf 1 048,60 Punkte an der Kurstafel, nach 1 051,17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 1 049,92 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 044,26 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der RTS auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der RTS bislang Gewinne von 1,04 Prozent. Der RTS lag noch vor einem Monat, am 19.09.2023, bei 1 003,35 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.07.2023, wurde der RTS mit einer Bewertung von 1 015,13 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 19.10.2022, verzeichnete der RTS einen Stand von 1 010,24 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 8,85 Prozent. Das Jahreshoch des RTS beträgt derzeit 1 091,91 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 900,08 Punkten.

Tops und Flops im RTS aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im RTS befinden sich derzeit SOLLERS (+ 4,27 Prozent auf 1 026,50 RUB), Mechel (+ 3,73 Prozent auf 254,23 RUB), Yandex (+ 3,07 Prozent auf 2 604,80 RUB), Cherkizovo (+ 1,44 Prozent auf 4 369,00 RUB) und Rostelecom PJSC Pref (+ 1,41 Prozent auf 71,75 RUB). Am anderen Ende der RTS-Liste stehen derweil Novolipetsk Steel (-1,13 Prozent auf 195,32 RUB), TATNEFT Pref (-1,05 Prozent auf 624,10 RUB), Severstal (-1,01 Prozent auf 1 394,40 RUB), LSR (-0,93 Prozent auf 723,00 RUB) und NOVATEK (-0,90 Prozent auf 1 714,40 RUB) unter Druck.

Diese RTS-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die VTB Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im RTS auf. Zuletzt wurden via MICEX 20 677 710 000 Aktien gehandelt. Die Yandex-Aktie nimmt im RTS, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 6,497 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der RTS-Titel im Fokus

Unter den RTS-Aktien verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Gazprom PJSC-Aktie mit 0,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Gazprom PJSC-Aktie bietet Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 49,45 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

