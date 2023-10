Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones am Nachmittag schwächer

Der Dow Jones verliert im NYSE-Handel um 20:04 Uhr 0,65 Prozent auf 33 446,36 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 10,248 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,436 Prozent auf 33 519,44 Punkte an der Kurstafel, nach 33 666,34 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 33 893,68 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 33 420,50 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 1,36 Prozent nach unten. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 29.08.2023, den Stand von 34 852,67 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 29.06.2023, bei 34 122,42 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2022, bewegte sich der Dow Jones bei 29 225,61 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 0,935 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 35 679,13 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 31 429,82 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Nike (+ 7,10 Prozent auf 95,99 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 5,41 Prozent auf 22,03 USD), Dow (+ 0,82 Prozent auf 51,35 USD), Microsoft (+ 0,72 Prozent auf 315,91 USD) und Walt Disney (+ 0,56 Prozent auf 80,58 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Travelers (-2,27 Prozent auf 163,81 USD), Walmart (-1,63 Prozent auf 159,89 USD), Chevron (-1,42 Prozent auf 168,17 USD), Merck (-1,39 Prozent auf 102,85 USD) und Caterpillar (-1,27 Prozent auf 272,73 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 346 488 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,516 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Im Index weist die Verizon-Aktie mit 7,14 Prozent 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

