Zurückhaltung in New York: Dow Jones mit Abgaben

Mit dem Dow Jones geht es am Donnerstag abwärts.

Der Dow Jones verliert im NYSE-Handel um 20:03 Uhr 0,40 Prozent auf 44 283,03 Punkte. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,403 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,487 Prozent höher bei 44 677,90 Punkten, nach 44 461,28 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 44 665,82 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 44 260,43 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der Dow Jones bereits um 1,48 Prozent. Der Dow Jones erreichte am letzten Handelstag Juni, dem 30.06.2025, den Stand von 44 094,77 Punkten. Der Dow Jones erreichte am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, einen Stand von 40 669,36 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2024, wurde der Dow Jones mit 40 842,79 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 4,46 Prozent zu. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 45 054,36 Punkten. Bei 36 611,78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Microsoft (+ 4,16 Prozent auf 534,61 USD), Amazon (+ 1,85 Prozent auf 234,46 USD), 3M (+ 1,78 Prozent auf 149,23 USD), Caterpillar (+ 1,24 Prozent auf 439,51 USD) und Travelers (+ 1,05 Prozent auf 261,65 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil UnitedHealth (-4,58 Prozent auf 253,86 USD), Merck (-2,89 Prozent auf 79,39 USD), Nike (-2,03 Prozent auf 75,12 USD), Salesforce (-1,88 Prozent auf 259,84 USD) und Home Depot (-1,56 Prozent auf 322,70 EUR).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 24 650 628 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 3,818 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Die Verizon-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,42 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at