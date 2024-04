Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones beginnt die Dienstagssitzung mit Verlusten

So bewegt sich der Dow Jones am zweiten Tag der Woche.

Am Dienstag notiert der Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE 1,16 Prozent tiefer bei 39 106,19 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 13,413 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,609 Prozent fester bei 39 807,93 Punkten, nach 39 566,85 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 39 256,27 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 39 055,24 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, wurde der Dow Jones auf 39 087,38 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 02.01.2024, wies der Dow Jones 37 715,04 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.03.2023, wies der Dow Jones 33 274,15 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 3,69 Prozent nach oben. Bei 39 889,05 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 37 122,95 Zählern.

Dow Jones-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Chevron (+ 1,09 Prozent auf 160,81 USD), Verizon (+ 0,64 Prozent auf 42,55 USD), Dow (+ 0,45 Prozent auf 58,52 USD), Travelers (+ 0,41 Prozent auf 229,10 USD) und Visa (-0,05 Prozent auf 278,14 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen UnitedHealth (-6,17 Prozent auf 459,50 USD), Salesforce (-2,34 Prozent auf 295,18 USD), 3M (-1,55 Prozent auf 92,56 USD), Intel (-1,53 Prozent auf 43,84 USD) und Amazon (-1,19 Prozent auf 178,82 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 2 083 950 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im Dow Jones mit 2,914 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,20 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,37 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at