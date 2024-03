Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Das macht das Börsenbarometer in New York.

Um 16:00 Uhr sinkt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,65 Prozent auf 17 854,24 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,423 Prozent auf 17 895,03 Punkte an der Kurstafel, nach 17 971,05 Punkten am Vortag.

Bei 17 900,97 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 17 840,36 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 0,645 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, den Stand von 17 421,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.11.2023, notierte der NASDAQ 100 bei 16 010,43 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.02.2023, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 12 042,12 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,92 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 18 091,62 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 249,19 Zählern.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit eBay (+ 7,25 Prozent auf 47,61 USD), Constellation Energy (+ 1,37 Prozent auf 157,89 USD), Zoom Video Communications (+ 1,03 Prozent auf 68,87 USD), Tesla (+ 0,96 Prozent auf 201,64 USD) und Moderna (+ 0,62 Prozent auf 96,80 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen JDcom (-3,53 Prozent auf 23,23 USD), Align Technology (-2,36 Prozent auf 305,67 USD), Marvell Technology (-2,05 Prozent auf 67,71 USD), Applied Materials (-2,02 Prozent auf 198,77 USD) und Micron Technology (-1,89 Prozent auf 90,11 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Tesla-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 1 691 458 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,798 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,02 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

