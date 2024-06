Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite beginnt die Freitagssitzung mit Verlusten

Um 15:59 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,10 Prozent leichter bei 16 719,60 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,208 Prozent fester bei 16 771,90 Punkten in den Handel, nach 16 737,08 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 16 713,07 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 16 789,27 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 1,58 Prozent. Der NASDAQ Composite bewegte sich am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, bei 15 657,82 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete am letzten Handelstag im Februar, dem 29.02.2024, den Wert von 16 091,92 Punkten. Am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 12 935,29 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 13,23 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 17 032,66 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Punkten verzeichnet.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit American Superconductor (+ 9,69 Prozent auf 19,13 USD), Consumer Portfolio Services (+ 6,88 Prozent auf 8,55 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 4,79 Prozent auf 8,10 USD), Comtech Telecommunications (+ 4,55 Prozent auf 2,53 USD) und Geron (+ 4,32 Prozent auf 3,62 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Sify (-37,50 Prozent auf 1,05 USD), Enzon Pharmaceuticals (-6,36 Prozent auf 0,10 USD), Dixie Group (-5,01 Prozent auf 0,85 USD), Amedisys (-4,13 Prozent auf 92,04 USD) und US Global Investors (-2,29 Prozent auf 2,56 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 725 951 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Microsoft mit 2,947 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,05 zu Buche schlagen. Die Comtech Telecommunications-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,53 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at