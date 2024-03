Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite beginnt die Sitzung mit Verlusten

Am Donnerstag geht es im NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ um 0,04 Prozent auf 16 171,83 Punkte abwärts. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,194 Prozent stärker bei 16 209,19 Punkten, nach 16 177,77 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 16 081,18 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 16 245,32 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der NASDAQ Composite bereits um 0,743 Prozent. Vor einem Monat, am 14.02.2024, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 15 859,15 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 14.12.2023, stand der NASDAQ Composite noch bei 14 761,56 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.03.2023, lag der NASDAQ Composite bei 11 428,15 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 9,52 Prozent nach oben. Bei 16 449,70 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14 477,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit American Bio Medica (+ 50,00 Prozent auf 0,00 USD), Dixie Group (+ 12,34 Prozent auf 0,62 USD), Sangamo Therapeutics (+ 8,27 Prozent auf 0,85 USD), Comtech Telecommunications (+ 6,44 Prozent auf 4,46 USD) und inTest (+ 4,20 Prozent auf 11,41 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Enzon Pharmaceuticals (-19,69 Prozent auf 0,07 USD), Escalon Medical (-19,31 Prozent auf 0,20 USD), Microvision (-6,93 Prozent auf 2,15 USD), Geron (-6,91 Prozent auf 1,75 USD) und Anglo American (-5,78 Prozent auf 18,25 GBP).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 5 325 410 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 2,822 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die CRESUD-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 70,93 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at