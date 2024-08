Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Ende des Montagshandels schwächer

Zum Handelsschluss verlor der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,85 Prozent auf 17 725,76 Punkte. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,056 Prozent auf 17 867,85 Punkte an der Kurstafel, nach 17 877,79 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 17 909,09 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 17 645,69 Punkten.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 26.07.2024, bei 17 357,88 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 16 920,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, bei 13 590,65 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 20,04 Prozent zu. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 671,07 Punkten. Bei 14 477,57 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Harvard Bioscience (+ 8,70 Prozent auf 3,25 USD), FreightCar America (+ 6,82 Prozent auf 6,58 USD), Landec (+ 5,67 Prozent auf 6,34 USD), NetGear (+ 5,13 Prozent auf 16,59 USD) und Taylor Devices (+ 4,36 Prozent auf 53,19 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Red Robin Gourmet Burgers (-7,60 Prozent auf 4,01 USD), Dixie Group (-6,60 Prozent auf 0,85 USD), AXT (-5,78 Prozent auf 2,77 USD), Sangamo Therapeutics (-5,38 Prozent auf 0,81 USD) und Veeco Instruments (-4,58 Prozent auf 36,26 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 52 937 042 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 3,085 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

2024 verzeichnet die Ebix-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,46 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

