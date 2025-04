Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite bricht schlussendlich ein

Anleger in New York bekamen schlussendlich kalte Füße.

Schlussendlich fiel der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 5,82 Prozent auf 15 587,79 Punkte zurück. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 3,05 Prozent schwächer bei 16 045,60 Punkten, nach 16 550,61 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 15 575,68 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 16 128,16 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der NASDAQ Composite bereits um 8,55 Prozent. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 04.03.2025, mit 18 285,16 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, einen Stand von 19 621,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.04.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 16 049,08 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 fiel der Index bereits um 19,15 Prozent zurück. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 118,61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 575,68 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Nissan Motor (+ 9,32 Prozent auf 2,58 USD), Consumer Portfolio Services (+ 7,31 Prozent auf 9,40 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 6,26 Prozent auf 5,60 USD), Lifetime Brands (+ 5,88 Prozent auf 4,68 USD) und Sangamo Therapeutics (+ 5,50 Prozent auf 0,66 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Dorel Industries (-25,75 Prozent auf 0,95 USD), Lifecore Biomedical (-22,32 Prozent auf 5,29 USD), Patterson-UTI Energy (-18,33 Prozent auf 5,66 USD), Harvard Bioscience (-15,44 Prozent auf 0,40 USD) und Century Aluminum (-14,12 Prozent auf 15,00 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 141 521 162 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 2,762 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet mit 4,44 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 10,50 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at