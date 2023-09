Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zeigt sich am Mittwochmittag leichter

Aktuell halten sich die Anleger in New York zurück.

Am Mittwoch verliert der NASDAQ Composite um 18:00 Uhr via NASDAQ 0,13 Prozent auf 13 046,17 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,396 Prozent auf 13 115,36 Punkte an der Kurstafel, nach 13 063,61 Punkten am Vortag.

Bei 13 038,01 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 13 151,16 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ Composite bereits um 0,959 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 13 590,65 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 27.06.2023, einen Stand von 13 555,67 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.09.2022, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 10 829,50 Punkten auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 25,60 Prozent zu. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 14 446,55 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 265,04 Punkten registriert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Bed Bath Beyond (+ 73,24 Prozent auf 0,13 USD), Geospace Technologies (+ 6,39 Prozent auf 13,65 USD), Daktronics (+ 4,80 Prozent auf 9,17 USD), Microvision (+ 4,61 Prozent auf 2,27 USD) und Patterson-UTI Energy (+ 4,60 Prozent auf 15,00 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Dixie Group (-3,13 Prozent auf 0,65 USD), Nektar Therapeutics (-2,98 Prozent auf 0,59 USD), Cutera (-2,82 Prozent auf 6,21 USD), Landec (-2,65 Prozent auf 7,71 USD) und Teva Pharmaceutical Industries (-2,45 Prozent auf 9,97 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Amazon-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 4 670 115 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,604 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2023 laut FactSet-Schätzung die New York Community Bancorp-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,77 erwartet. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie bietet Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,96 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

