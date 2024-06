Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zeigt sich am Nachmittag leichter

Anleger in New York treten am Freitag den Rückzug an.

Am Freitag tendiert der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,26 Prozent leichter bei 17 675,92 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,229 Prozent leichter bei 17 681,01 Punkten, nach 17 721,59 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 17 620,57 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 17 787,34 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 0,121 Prozent. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Monat, am 21.05.2024, bei 16 832,62 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 21.03.2024, den Stand von 16 401,84 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 21.06.2023, den Wert von 13 502,20 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 19,71 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 17 936,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Microvision (+ 7,08 Prozent auf 0,96 USD), Arundel (+ 6,80 Prozent auf 0,22 CHF), Consumer Portfolio Services (+ 6,78 Prozent auf 9,14 USD), ADTRAN (+ 6,54 Prozent auf 5,54 USD) und Amtech Systems (+ 5,85 Prozent auf 6,15 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Ebix (-9,52 Prozent auf 0,19 USD), Cutera (-5,42 Prozent auf 1,57 USD), Powell Industries (-3,56 Prozent auf 151,38 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-3,42 Prozent auf 7,34 USD) und NVIDIA (-3,27 Prozent auf 126,51 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 72 900 809 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,114 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Die Bed Bath Beyond-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,50 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

