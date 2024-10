Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI am Nachmittag im Minus

Am Mittwoch geht es im SLI um 15:42 Uhr via SIX um 0,10 Prozent auf 1 981,21 Punkte nach unten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,066 Prozent auf 1 984,43 Punkte an der Kurstafel, nach 1 983,12 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 1 990,40 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 972,95 Punkten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der SLI bereits um 1,30 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 23.09.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 950,44 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 23.07.2024, bei 1 981,20 Punkten. Der SLI notierte noch vor einem Jahr, am 23.10.2023, bei 1 618,28 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 12,34 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 023,54 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im SLI aktuell

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Roche (+ 1,98 Prozent auf 277,60 CHF), Swatch (I) (+ 1,63 Prozent auf 177,70 CHF), Lonza (+ 1,11 Prozent auf 545,80 CHF), Logitech (+ 0,89 Prozent auf 72,44 CHF) und Sandoz (+ 0,74 Prozent auf 38,21 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Kühne + Nagel International (-2,09 Prozent auf 215,80 CHF), ams-OSRAM (-1,54 Prozent auf 10,25 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,16 Prozent auf 48,53 CHF), Partners Group (-1,06 Prozent auf 1 262,50 CHF) und Sika (-0,80 Prozent auf 248,70 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 260 250 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 235,218 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus

Unter den SLI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Adecco SA-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,32 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

