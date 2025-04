SIX-Handel: SLI präsentiert sich letztendlich fester

So performte der SLI zum Handelsschluss.

Letztendlich bewegte sich der SLI im SIX-Handel 0,99 Prozent fester bei 1 923,81 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0,038 Prozent stärker bei 1 905,59 Punkten, nach 1 904,86 Punkten am Vortag.

Bei 1 927,04 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 1 896,49 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 3,41 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.03.2025, erreichte der SLI einen Wert von 2 105,04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.01.2025, bewegte sich der SLI bei 2 037,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.04.2024, wies der SLI einen Wert von 1 856,63 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 0,117 Prozent. Bei 2 146,62 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit ams-OSRAM (+ 7,05 Prozent auf 6,69 CHF), Sonova (+ 2,85 Prozent auf 248,60 CHF), VAT (+ 2,57 Prozent auf 291,20 CHF), Sika (+ 2,28 Prozent auf 202,30 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 2,08 Prozent auf 191,40 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Adecco SA (-1,36 Prozent auf 21,74 CHF), Alcon (-0,44 Prozent auf 77,60 CHF), Swiss Re (-0,24 Prozent auf 144,75 CHF), Swatch (I) (+ 0,00 Prozent auf 142,50 CHF) und Nestlé (+ 0,05 Prozent auf 87,44 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI sticht die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 117 825 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 239,161 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Titel

2025 weist die Adecco SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Adecco SA-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,97 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

