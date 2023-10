Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI fällt zum Start

Am Dienstag tendiert der SLI um 09:13 Uhr via SIX 0,37 Prozent tiefer bei 1 692,53 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,320 Prozent auf 1 693,41 Punkte an der Kurstafel, nach 1 698,85 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 1 692,53 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 694,75 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, wies der SLI einen Wert von 1 745,36 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 03.07.2023, stand der SLI noch bei 1 757,99 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 03.10.2022, den Stand von 1 544,71 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 0,682 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 1 810,36 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 631,90 Zähler.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Givaudan (+ 1,05 Prozent auf 2 971,00 CHF), Nestlé (+ 0,23 Prozent auf 103,00 CHF), Sonova (+ 0,19 Prozent auf 214,20 CHF), Lindt (+ 0,10 Prozent auf 10 050,00 CHF) und Logitech (+ 0,09 Prozent auf 63,50 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Holcim (-2,02 Prozent auf 57,16 CHF), ams (-1,56 Prozent auf 4,41 CHF), Julius Bär (-1,10 Prozent auf 57,62 CHF), VAT (-0,92 Prozent auf 324,60 CHF) und Richemont (-0,90 Prozent auf 110,30 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 158 350 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 276,171 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Die Adecco SA-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,32 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at