Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

Der SLI notierte am vierten Tag der Woche im negativen Bereich.

Zum Handelsende tendierte der SLI im SIX-Handel 0,50 Prozent tiefer bei 1 961,67 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,543 Prozent auf 1 960,86 Punkte an der Kurstafel, nach 1 971,56 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 1 944,84 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 962,65 Punkten lag.

SLI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 0,285 Prozent. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 25.06.2024, den Wert von 1 955,30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.04.2024, wies der SLI einen Wert von 1 838,10 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.07.2023, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 775,90 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 11,24 Prozent. Bei 2 009,70 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 742,94 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Lonza (+ 7,12 Prozent auf 559,80 CHF), Lindt (+ 2,52 Prozent auf 10 990,00 CHF), SGS SA (+ 1,93 Prozent auf 93,88 CHF), Roche (+ 1,46 Prozent auf 277,50 CHF) und Alcon (+ 1,06 Prozent auf 81,98 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Julius Bär (-9,05 Prozent auf 47,26 CHF), ams (-7,01 Prozent auf 1,09 CHF), Nestlé (-5,07 Prozent auf 88,82 CHF), Partners Group (-2,69 Prozent auf 1 175,50 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-2,34 Prozent auf 47,24 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SLI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 694 379 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 253,295 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,04 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at