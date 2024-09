Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI notiert zum Handelsstart im Minus

Der SLI gibt seine Gewinne vom Vortag am Montagmorgen wieder ab.

Um 09:11 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,26 Prozent schwächer bei 2 010,12 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,180 Prozent auf 2 011,73 Punkte an der Kurstafel, nach 2 015,35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 2 012,98 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 009,82 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Der SLI wies vor einem Monat, am 02.08.2024, einen Stand von 1 919,55 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, wurde der SLI auf 1 955,00 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, den Stand von 1 745,36 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 13,98 Prozent aufwärts. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 023,54 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Swisscom (+ 0,47 Prozent auf 539,00 CHF), Zurich Insurance (+ 0,26 Prozent auf 492,70 CHF), Schindler (+ 0,25 Prozent auf 236,40 CHF), Swiss Life (+ 0,17 Prozent auf 687,20 CHF) und Roche (+ 0,10 Prozent auf 287,50 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Swatch (I) (-1,10 Prozent auf 175,85 CHF), Richemont (-1,08 Prozent auf 132,40 CHF), Temenos (-0,68 Prozent auf 58,70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,62 Prozent auf 48,33 CHF) und Nestlé (-0,59 Prozent auf 90,48 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 228 281 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 248,987 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SLI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,09 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,50 Prozent bei der Zurich Insurance-Aktie zu erwarten.

