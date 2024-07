Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI zeigt sich zum Start schwächer

Das macht der SLI am Morgen.

Der SLI verliert im SIX-Handel um 09:13 Uhr 0,21 Prozent auf 1 954,39 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,238 Prozent schwächer bei 1 953,91 Punkten, nach 1 958,57 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 1 953,51 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 955,83 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, erreichte der SLI einen Stand von 1 987,06 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 09.04.2024, einen Stand von 1 888,45 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, den Wert von 1 708,08 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 10,82 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 1 993,61 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 742,94 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Kühne + Nagel International (+ 1,25 Prozent auf 259,10 CHF), ams (+ 0,76 Prozent auf 1,39 CHF), Straumann (+ 0,59 Prozent auf 118,70 CHF), Swisscom (+ 0,59 Prozent auf 515,00 CHF) und Lonza (+ 0,52 Prozent auf 505,20 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil UBS (-1,14 Prozent auf 27,00 CHF), Julius Bär (-0,70 Prozent auf 50,80 CHF), Richemont (-0,65 Prozent auf 137,35 CHF), Holcim (-0,54 Prozent auf 81,32 CHF) und Sandoz (-0,53 Prozent auf 33,72 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 106 761 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 244,661 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,13 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at