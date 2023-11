Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI zum Start in der Verlustzone

Am Dienstag gibt der SMI um 09:11 Uhr via SIX um 0,16 Prozent auf 10 365,46 Punkte nach. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,159 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SMI 0,120 Prozent leichter bei 10 369,75 Punkten, nach 10 382,19 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 10 354,22 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10 369,86 Einheiten.

SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, den Wert von 10 963,50 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, lag der SMI-Kurs bei 11 309,25 Punkten. Der SMI erreichte am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2022, den Wert von 10 827,93 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2023 bereits um 5,59 Prozent nach unten. Bei 11 616,37 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 10 251,33 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Givaudan (+ 1,14 Prozent auf 3 022,00 CHF), Alcon (+ 0,98 Prozent auf 63,78 CHF), Logitech (+ 0,89 Prozent auf 70,58 CHF), Nestlé (+ 0,49 Prozent auf 98,18 CHF) und Richemont (+ 0,48 Prozent auf 105,25 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Roche (-2,15 Prozent auf 236,10 CHF), Geberit (-0,41 Prozent auf 417,90 CHF), Kühne + Nagel International (-0,25 Prozent auf 241,10 CHF), Lonza (-0,10 Prozent auf 311,20 CHF) und Sonova (-0,10 Prozent auf 208,70 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 150 384 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 263,239 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,67 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,45 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

