Anleger in Zürich halten sich zurück: So steht der SPI aktuell

Am Dienstag tendiert der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0,28 Prozent tiefer bei 16 279,29 Punkten. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,124 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,175 Prozent höher bei 16 354,23 Punkten in den Dienstagshandel, nach 16 325,74 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 16 379,70 Punkte, das Tagestief hingegen 16 271,01 Zähler.

SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, erreichte der SPI einen Stand von 15 969,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.04.2024, wies der SPI einen Wert von 15 275,57 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, verzeichnete der SPI einen Wert von 14 764,82 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 11,73 Prozent. Bei 16 484,31 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 14 455,60 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit ObsEva (+ 900,00 Prozent auf 0,00 USD), Curatis (+ 5,00 Prozent auf 6,30 CHF), SHL Telemedicine (+ 3,92 Prozent auf 3,98 CHF), Addex Therapeutics (+ 2,90 Prozent auf 0,06 CHF) und BELIMO (+ 2,59 Prozent auf 535,50 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Villars SA (-6,50 Prozent auf 575,00 CHF), Lalique (-4,52 Prozent auf 38,00 CHF), Givaudan (-4,42 Prozent auf 4 106,00 CHF), Meyer Burger Technology (-3,34 Prozent auf 4,92 CHF) und Basilea Pharmaceutica (-2,24 Prozent auf 39,30 CHF) unter Druck.

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 2 055 529 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 249,786 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

Unter den SPI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,48 Prozent bei der CPH Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at