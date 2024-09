Anleger in Zürich halten sich zurück: So steht der SPI aktuell

Anleger in Zürich treten am Freitagmittag den Rückzug an.

Am Freitag bewegt sich der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,60 Prozent leichter bei 15 972,39 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,139 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,246 Prozent auf 16 029,71 Punkte an der Kurstafel, nach 16 069,18 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Freitag sein Tagestief bei 15 968,63 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16 051,69 Punkten lag.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 0,269 Prozent. Vor einem Monat, am 20.08.2024, lag der SPI-Kurs bei 16 289,49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.06.2024, stand der SPI bei 16 118,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.09.2023, wurde der SPI auf 14 646,43 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 9,63 Prozent aufwärts. Bei 16 557,98 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 14 455,60 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell SHL Telemedicine (+ 6,67 Prozent auf 3,04 CHF), Relief Therapeutics (+ 5,83 Prozent auf 2,18 CHF), V-Zug (+ 3,30 Prozent auf 56,40 CHF), MCH (+ 2,34 Prozent auf 4,37 CHF) und Orascom Development (+ 2,33 Prozent auf 4,40 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Xlife Sciences (-12,04 Prozent auf 28,50 CHF), Evolva (-5,93 Prozent auf 0,86 CHF), Curatis (-5,41 Prozent auf 14,00 CHF), Idorsia (-4,92 Prozent auf 1,45 CHF) und Gurit (-4,83 Prozent auf 26,60 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 584 912 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 241,640 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2025 präsentiert die Talenthouse-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die CPH Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,16 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at