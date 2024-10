Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI mittags in der Verlustzone

So bewegt sich der SPI am ersten Tag der Woche.

Am Montag bewegt sich der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,30 Prozent tiefer bei 16 273,71 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,200 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,380 Prozent auf 16 261,44 Punkte an der Kurstafel, nach 16 323,40 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Montag bei 16 246,41 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16 305,76 Punkten erreichte.

SPI seit Beginn des Jahres

Der SPI wies am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2024, einen Wert von 16 504,15 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, wurde der SPI mit 15 919,28 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, verzeichnete der SPI einen Stand von 14 368,61 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 11,69 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 16 557,98 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Curatis (+ 21,43 Prozent auf 8,50 CHF), Edisun Power Europe (+ 5,38 Prozent auf 47,00 CHF), Addex Therapeutics (+ 3,48 Prozent auf 0,07 CHF), GAM (+ 2,32 Prozent auf 0,19 CHF) und Medacta (+ 2,11 Prozent auf 125,80 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil SHL Telemedicine (-13,00 Prozent auf 2,61 CHF), Meyer Burger Technology (-6,42 Prozent auf 1,62 CHF), Idorsia (-5,00 Prozent auf 1,52 CHF), lastminutecom (-3,90 Prozent auf 18,22 CHF) und Relief Therapeutics (-3,88 Prozent auf 2,48 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 1 062 923 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 247,409 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SPI-Titel auf

Im SPI verzeichnet die Talenthouse-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). CPH Group lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,82 Prozent.

Redaktion finanzen.at