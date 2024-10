Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI sackt schlussendlich ab

Am Dienstag stand der SPI via SIX schlussendlich 0,68 Prozent im Minus bei 16 131,51 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,196 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,277 Prozent höher bei 16 286,80 Punkten in den Dienstagshandel, nach 16 241,87 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 16 319,88 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 16 111,73 Punkten lag.

SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, mit 16 504,15 Punkten bewertet. Der SPI wurde vor drei Monaten, am 01.07.2024, mit 15 989,43 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, mit 14 368,61 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 10,72 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 16 557,98 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Highlight Event and Entertainment (+ 11,64 Prozent auf 8,15 CHF), Evolva (+ 6,49 Prozent auf 0,89 CHF), Meyer Burger Technology (+ 5,59 Prozent auf 1,70 CHF), Varia US Properties (+ 4,55 Prozent auf 34,50 CHF) und SHL Telemedicine (+ 4,40 Prozent auf 2,85 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Arundel (-23,08 Prozent auf 0,10 CHF), Curatis (-8,68 Prozent auf 8,00 CHF), Molecular Partners (-8,24 Prozent auf 4,01 CHF), Xlife Sciences (-5,19 Prozent auf 29,20 CHF) und HOCHDORF (-4,98 Prozent auf 0,61 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 4 961 907 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 246,648 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

Im SPI weist die Talenthouse-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die CPH Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,59 Prozent an der Spitze im Index.

