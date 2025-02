Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI schwächer

Der SPI zeigt sich am Dienstag mit negativem Vorzeichen.

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,24 Prozent schwächer bei 17 033,64 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,281 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,046 Prozent auf 17 082,08 Punkte an der Kurstafel, nach 17 074,16 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 17 009,61 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 084,04 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 15 983,37 Punkten gehandelt. Der SPI lag noch vor drei Monaten, am 18.11.2024, bei 15 492,58 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, wies der SPI einen Stand von 14 798,96 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 9,76 Prozent aufwärts. 17 164,02 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 15 453,24 Zähler.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Basilea Pharmaceutica (+ 7,96 Prozent auf 44,10 CHF), OC Oerlikon (+ 6,75 Prozent auf 4,11 CHF), ASMALLWORLD (+ 5,26 Prozent auf 1,40 CHF), Idorsia (+ 2,72 Prozent auf 0,77 CHF) und Varia US Properties (+ 2,09 Prozent auf 29,30 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen HOCHDORF (-7,25 Prozent auf 0,37 CHF), Addex Therapeutics (-7,00 Prozent auf 0,06 CHF), Siegfried (-6,72 Prozent auf 985,00 CHF), Relief Therapeutics (-4,39 Prozent auf 3,27 CHF) und ALSO (-3,06 Prozent auf 253,50 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 689 119 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 267,525 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die SPI-Werte auf

Die Talenthouse-Aktie hat mit 0,54 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Adecco SA-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at