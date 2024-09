Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI zum Handelsende leichter

Letztendlich stand im SIX-Handel ein Minus von 1,06 Prozent auf 15 989,94 Punkte an der SPI-Kurstafel. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,218 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,542 Prozent auf 16 074,02 Punkte an der Kurstafel, nach 16 161,64 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 16 126,42 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 15 989,94 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Seit Wochenbeginn fiel der SPI bereits um 2,96 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 05.08.2024, wies der SPI einen Stand von 15 376,36 Punkten auf. Der SPI wies vor drei Monaten, am 05.06.2024, einen Wert von 16 141,32 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.09.2023, wurde der SPI mit 14 460,47 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 9,75 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 16 557,98 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SPI-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell HOCHDORF (+ 65,75 Prozent auf 1,21 CHF), Curatis (+ 10,77 Prozent auf 7,20 CHF), Relief Therapeutics (+ 9,29 Prozent auf 2,00 CHF), Addex Therapeutics (+ 8,49 Prozent auf 0,08 CHF) und GAM (+ 7,43 Prozent auf 0,19 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Arundel (-10,34 Prozent auf 0,13 CHF), SHL Telemedicine (-8,00 Prozent auf 2,99 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-7,67 Prozent auf 7,83 CHF), Gurit (-6,15 Prozent auf 30,50 CHF) und Highlight Event and Entertainment (-5,66 Prozent auf 7,50 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 3 921 623 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 257,353 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

In diesem Jahr hat die Talenthouse-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Mit 8,82 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der CPH Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

