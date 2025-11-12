Anleger nehmen bei LEIFRAS-Aktie nach 600 Prozent Kursgewinn Gewinne mit - das sind die Auslöser des Anstiegs

Am Vortag erlebte die Aktie von LEIFRAS einen drastischen Kurssprung. Der Raketentrade wurde von einem ehemaligen Moderator des WallStreetBets-Forums initiiert.

• Zeitweise Kursexplosion von über 600 Prozent• Ehemaliger Moderator des WallStreetBets-Forums gab den Ausschlag• Einer der größten Daytrades des Jahrzehnts

Der spektakuläre Verlauf des Handelstags

Am Dienstag erlebten die ADRs des in Tokio ansässigen Sport- und Sozialunternehmens LEIFRAS einen dramatischen Kurssprung: Das Einstiegssignal erfolgte laut einem Bericht bei etwa 2,28 US-Dollar, der Höchstkurs wurde bei rund 12,49 US-Dollar erreicht. Dies entspricht einem explosiven Zuwachs innerhalb eines Tages von fast 450 Prozent. Wer zu Beginn eingestiegen wäre, hätte sein eingesetztes Kapital damit nahezu verfünffacht. Verglichen zum vorherigen Schlusskurs von 1,68 US-Dollar betrug der Kursaufschlag zeitweise sogar mehr als 640 Prozent an der NASDAQ.

Die Bewegung wurde begleitet von starkem Handelsvolumen und zahlreichen Diskussionen auf Social-Media-Plattformen. Trader teilten Screenshots des Kursverlaufs, und die Nachricht von dem Trade verbreitete sich rasch über Foren, insbesondere solche, die aus der WallStreetBets-Community hervorgegangen sind.

Hintergründe des Unternehmens

LEIFRAS Co., Ltd. mit Sitz in Tokio ist im Bereich Kinder-Sport- und Sozialprogramme aktiv. Das Unternehmen betreibt Sportschulen, Freizeit- und Gesundheitsangebote für Kinder und Jugendliche. Ziel ist es, körperliche Aktivität und soziale Kompetenz gleichermaßen zu fördern.

Die American Depositary Shares von LEIFRAS werden an der NASDAQ unter dem Ticker "LFS" gehandelt. Der Börsengang fand im Oktober 2025 statt. Die Erlöse sollen unter anderem in den Ausbau von Einrichtungen und Personal sowie in das soziale Geschäft des Unternehmens fließen.

Warum kam es zu dem massiven Anstieg?

Der beeindruckende Anstieg der LEIFRAS-ADRs gestern ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Zum einen ist die Aktie nur in begrenztem Umfang frei handelbar, ein sogenannter "Low Float", wodurch bereits vergleichsweise geringe Kaufvolumina den Kurs stark in Bewegung setzen können. Zum anderen spielte der Einfluss sozialer Medien eine zentrale Rolle: Der ehemalige Moderator Grandmaster- Obi des WallStreetBets-Forums initiierte gezielt Kaufimpulse über verschiedene Plattformen. Zahlreiche Trader folgten diesen Signalen, wodurch eine massive Kaufwelle entstand, die den Kurs zusätzlich nach oben trieb.

Auch technische Auslöser trugen zur Rally bei. Momentum-Indikatoren, ein hoher Short-Interest und Zuflüsse über Dark Pools boten kurzfristige Einstiegssignale, die von spekulativen Tradern genutzt wurden. Berichten zufolge war die Strategie darauf ausgelegt, den Trade innerhalb eines Tages zu realisieren und die psychologische Wirkung der Community auszuschöpfen, um den Kurs weiter zu beflügeln.

Kurzfristige Gewinne, aber auch hohes Risiko

Die gestrige Kursexplosion der LEIFRAS-ADRs eröffnet einerseits enorme kurzfristige Gewinnmöglichkeiten. Wer den Trade zum richtigen Zeitpunkt eingegangen wäre, konnte innerhalb weniger Stunden einen deutlichen Gewinn erzielen. Für risikofreudige Trader bieten solche Bewegungen im Tageshandel eine attraktive Gelegenheit, von plötzlichen Kursbewegungen zu profitieren.

Gleichzeitig sind die Risiken bei einem solchen Trade extrem hoch. Die Volatilität der Aktie ist außergewöhnlich, sodass der Kurs genauso schnell wieder fallen kann, wie er gestiegen ist. Hinzu kommt, dass die Fundamentaldaten des Unternehmens derzeit nur begrenzt verfügbar sind, was eine verlässliche Bewertung erschwert. Auch die geringe Liquidität und die starke Beeinflussbarkeit durch Community- und Momentum-Trading erhöhen die Gefahr plötzlicher Rückschläge. Anleger sollten daher sehr vorsichtig agieren und sich der hohen Spekulationsrisiken bewusst sein.

Nach der Kursexplosion am Dienstag zeigten sich die ADRs an der NASDAQ im vorbörslichen Handel 17,33 Prozent tiefer bei 9,40 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

