Ansal Housing Construction legte Quartalsergebnis vor

Ansal Housing Construction gab am 11.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,28 INR. Im Vorjahresquartal hatten 0,190 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 25,00 Prozent zurück. Hier wurden 660,9 Millionen INR gegenüber 881,2 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at