Anteris Technologies: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Anteris Technologies hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,40 AUD. Im Vorjahresquartal waren -0,970 AUD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 20,22 Prozent auf 0,7 Millionen AUD. Im Vorjahresviertel hatte Anteris Technologies 0,9 Millionen AUD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at