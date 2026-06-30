Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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30.06.2026 19:00:07
Anthropic launches Claude Science in push for pharma revenue
New AI product has use cases in rendering 3D protein structures and drug discoveryWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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