ANYCOLOR: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

ANYCOLOR lud am 09.09.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 72,81 JPY, nach 79,97 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15,77 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16,62 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at