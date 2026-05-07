APA Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QQVE / ISIN: US03743Q1085
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07.05.2026 18:25:42
APA (APA) Q1 2026 Earnings Call Transcript
Image source: The Motley Fool.Thursday, May 7, 2026 at 11 a.m. ETNeed a quote from a Motley Fool analyst? Email pr@fool.comContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu APA Corporation Registered Shs
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05.05.26
|Ausblick: APA präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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21.04.26
|Erste Schätzungen: APA legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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17.04.26
|Aufschläge in New York: Börsianer lassen S&P 500 am Freitagmittag steigen (finanzen.at)
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17.04.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
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14.04.26
|Dienstagshandel in New York: S&P 500 beendet den Dienstagshandel im Plus (finanzen.at)
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14.04.26
|S&P 500 aktuell: Börsianer lassen S&P 500 steigen (finanzen.at)
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14.04.26
|Gewinne in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
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08.04.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu APA Corporation Registered Shs
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