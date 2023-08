Staatsanwältin will Trump-Prozess in Georgia im März

Washington - Die Staatsanwaltschaft im US-Bundesstaat Georgia hat nach der Anklage gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump einen Prozessbeginn für März 2024 beantragt. Der Prozess solle am 4. März beginnen, schrieb Staatsanwältin Fani Willis in einem am Mittwoch veröffentlichtem Antrag. Für die Anklageverlesungen gegen Trump und die 18 Mitangeklagten beantragte Willis die Woche des 5. Septembers 2023.

ECOWAS-Länder beraten über Eingreiftruppe im Niger

Accra/Niamey - Nach dem Staatsstreich im Niger treffen sich die Militärchefs der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) am Donnerstag und Freitag in Ghanas Hauptstadt Accra, um über den möglichen Einsatz einer Eingreiftruppe im Niger zu beraten. Das Treffen war bereits einmal verschoben worden. Die Staats- und Regierungschefs der ECOWAS hatten nach einem Sondergipfel die Aufstellung der Eingreiftruppe angekündigt, um "die verfassungsmäßige Ordnung im Niger wiederherzustellen".

Erlass zur Causa Kurz bei WKStA

Wien - In der Frage, ob sich Ex-Kanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz wegen mutmaßlicher Falschaussage im Ibiza-U-Ausschuss vor Gericht verantworten muss, dürfte eine Entscheidung gefallen sein. Einem Bericht des "Kurier" zufolge, den eine Sprecherin der WKStA der APA bestätigte, ist bei der Staatsanwaltschaft vor kurzem ein Erlass des Justizministeriums mit der Entscheidung über das weitere Vorgehen eingelangt. Die WKStA prüft nun und gibt das Ergebnis wohl bald bekannt.

Mehr als 100.000 Migranten erreichten heuer Italien

Rom - Mehr als 100.000 Menschen haben in dem laufenden Jahr auf Booten Italien erreicht. Damit hat sich die Zahl im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt, wie aus aktuellen Zahlen des italienischen Innenministeriums hervorgeht. Bis Dienstag kamen demnach 100.938 Menschen mit Booten in Italien an - im Vergleichszeitraum 2022 waren es 48.295. Unter den Migranten befanden sich auch im laufenden Jahr sehr viele unbegleitete Minderjährige (10.290).

Mehr als 60 Tote nach Bootsunglück vor Kap Verde befürchtet

Praia - Nach einem Bootsunglück vor der kapverdischen Küste geht die Internationale Organisation für Migration (IOM) vom Tod von 63 der vermutlich mehr als 100 Migranten an Bord aus. 38 Bootsinsassen seien gerettet worden, darunter Kinder im Alter zwischen zwölf und 16 Jahren, erklärte IOM-Sprecherin Safa Msehli gegenüber der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch.

Russische Mond-Landefähre Luna-25 in Umlaufbahn

Moskau - Die russische Mondlandefähre Luna-25 ist nach Angaben der Weltraumorganisation Roskosmos am Mittwoch in die Umlaufbahn des Erdtrabanten eingetreten. Die Fähre soll ihn nun zunächst umrunden. Die für den 21. August geplante Landung auf dem Südpol des Mondes wäre die erste ihrer Art überhaupt. In den Kratern in dieser Region hatten Wissenschafter der NASA und anderer Weltraumorganisationen Hinweise auf Eis entdeckt.

Frequency in St. Pölten als Zenit des Festivalsommers

St. Pölten - Mit dem Start des Frequency Festival in St. Pölten hat der heimische Festivalsommer seinen Zenit erreicht. Rund 150.000 erwartete Besucherinnen und Besucher werden ab Donnerstag drei Tage lang von gestandenen Acts wie Die Ärzten oder Imagine Dragons wie auch von Newcomern wie Central Cee oder Farruko mit Klängen aus den diversesten Genres beglückt. Wettermäßig sind Höchstwerte um die 30 Grad Celsius zu erwarten, aber Gewitter sind nicht auszuschließen.

Mindestens 55 Tote nach Kämpfen in Tripolis

Tripolis - Bei Kämpfen zwischen zwei führenden Milizen in der libyschen Hauptstadt Tripolis sind den Rettungskräften zufolge mindestens 55 Menschen getötet und 146 weitere verletzt worden. Ein libyscher Fernsehsender zitierte am Mittwoch einen Sprecher des Zentrums für Notfallmedizin, dem zufolge sich die Opferzahlen noch einmal erhöht haben. Zuvor war von 27 Toten und 106 Verletzten die Rede gewesen.

