Israels Armee bombardiert Hisbollah-Stellungen im Libanon

Jerusalem/Washington - An der israelisch-libanesischen Grenze ist es erneut zu Gefechten gekommen. Israelische Kampfjets hätten "Terrorinfrastruktur" der schiitischen Hisbollah-Miliz im Libanon angegriffen, teilte Israels Armee in der Nacht auf Dienstag mit. Israelische Soldaten hätten zudem einen "Eindringling" aus dem Gaza-Streifen erschossen, als dieser sich einer Festnahme widersetzte. Im Westjordanland sprengte die israelische Armee das Haus des stellvertretenden Hamas-Chefs, Saleh al-Arouri.

Murenabgang sorgt für Teilsperre der Brenner-Autobahn

Innsbruck - In der Nacht von Montag auf Dienstag ist es im Gemeindegebiet von Gries am Brenner aufgrund starker Regenfälle zu einem Murenabgang gekommen. Dabei wurde auch die Brennerautobahn (A13) auf beiden Fahrtrichtungen verschüttet. Ein Richtung Norden fahrender Pkw wurde gegen 2.40 Uhr von der Mure erfasst. Dabei gab es keine Verletzten, wie die Tiroler Polizei Dienstagfrüh vermeldete. Die A13 musste zwischen der Grenze zu Italien und Brennersee zunächst vollständig gesperrt werden.

Drei chinesische Astronauten zurück auf der Erde

Peking - Nach fünf Monaten an Bord der chinesischen Raumstation sind drei Astronauten zur Erde zurückgekehrt. Die Rückkehrkapsel des Raumschiffs "Shenzhou 16" (Magisches Schiff) wurde von einem großen Fallschirm abgebremst und landete am Dienstag in der Nähe des Weltraumbahnhofs Jiuquan in der Wüste Gobi, wie auf Livebildern des Staatsfernsehens zu sehen war.

Von der Leyen reist nach Montenegro und Serbien

Belgrad - Im Rahmen ihrer Westbalkan-Reise wird EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag in Montenegro und in Serbien erwartet. Auf dem Programm stehen Gespräche mit den Präsidenten beider Länder. Mit dem serbischen Staatschef Aleksandar Vucic will von der Leyen am Nachmittag vor die Presse treten (gegen 14.30 Uhr).

Prozess um zahlreiche schwere Sexualdelikte an Kindern

Wels - Ein 37-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck steht ab 7. November in Wels wegen zahlreicher schwerer Sexualdelikte an Kindern vor Gericht. Er soll sich an drei Mädchen in Oberösterreich vergangen haben. Zudem wird ihm vorgeworfen, seit 2016 Tausende Kindesmissbrauchsdarstellungen gesammelt und in Live-Chats selbst Missbrauch an Opfern in Südostasien beauftragt und angesehen zu haben. Ein Urteil ist für den 14. November geplant, ein Ausschluss der Öffentlichkeit zu erwarten.

Österreicher vertrauen heimischen Banken am meisten

Wien - Das Vertrauen der Menschen in Banken ist in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit insgesamt erschüttert worden, doch der APA/OGM-Vertrauensindex zu einzelnen Banken zeigt für 2023 wenig Veränderung im Vergleich zum Vorjahr. Überraschend stabil präsentiert sich der Sektor trotz anhaltender Debatten um Übergewinne und Zinspolitik. Insbesondere die als heimisch wahrgenommenen Banken können ihre Vertrauenswerte behaupten, während ausländische Institute im Minus bleiben.

Oberösterreicher soll neuer Cobra-Kommandant werden

Wien/Wiener Neustadt - Der Oberösterreicher Rainer Wintersteiger soll mit 1. November 2023 neuer Operativer Leiter des Einsatzkommando (EKO) Cobra werden. Das wurde der APA aus mehreren Quellen innerhalb des Innenministeriums bestätigt. Der 55-Jährige folgt damit auf Hannes Gulnbrein nach. Gulnbrein war im Februar in den Ruhestand verabschiedet worden. Wintersteiger hatte zuvor bereits seine Stellvertretung übernommen und nach Gulnbreins Pensionierung interimistisch dessen Position bekleidet.

