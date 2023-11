UNO-Sicherheitsrat für "humanitäre Pausen" im Gazastreifen

New York - Der UN-Sicherheitsrat hat eine Gazaresolution mit der Forderung nach "ausgedehnten humanitären Pausen" im Gazastreifen angenommen. Nach langem Ringen einigte sich das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen am Mittwoch in New York auf den gemeinsamen Beschluss. Die USA verzichteten auf ein Veto und enthielten sich, ebenso Russland und Großbritannien. 12 der insgesamt 15 Mitgliedstaaten stimmten für den Text. Resolutionen des Sicherheitsrats sind völkerrechtlich bindend.

Israels Armee: Hamas-Kommandozentrum und Waffen in Klinik

Gaza - Israels Armee hat bei ihrer Erstürmung des Al-Shifa-Spitals in der Stadt Gaza nach eigenen Angaben dort Waffen, Militärtechnologie und ein Kommandozentrum der Hamas entdeckt. In der Klinik sei ein "operatives Hauptquartier" der radikalislamischen Palästinenserorganisation mit Kommunikationsausrüstung gefunden worden, sagte Armeesprecher Daniel Hagari am Mittwochabend. Das von der Hamas geleitete Gesundheitsministerium im Gazastreifen stellte dies indes in Abrede.

Lokführer-Streik legt deutschen Bahnverkehr lahm

Berlin - Bahnreisende in Deutschland müssen sich wegen eines 20-stündigen Warnstreiks der Lokführergewerkschaft GDL am Donnerstag auf massive Einschränkungen einstellen. Der Ausstand dauert von Mittwoch, 22.00 Uhr bis Donnerstag, 18.00 Uhr. Die Deutsche Bahn erstellte einen Notfahrplan, sie geht davon aus, dass am Donnerstag "weniger als 20 Prozent der ICE- und IC-Züge" sowie kaum Regionalzüge fahren. Betroffen sind auch Züge der ÖBB.

Handels-KV - Feilschen um mehr Geld geht in die dritte Runde

Wien - Das Feilschen um einen Gehaltsabschluss für über 430.000 Handelsangestellte und Lehrlinge geht am Donnerstag in die dritte Runde. Die Gewerkschaft ist mit der Forderung nach einem Gehaltsplus von 11 Prozent in den Ring gestiegen, von den Arbeitgebern im Handel liegt noch immer kein Angebot vor. Ein Abschluss noch vor den Metallern gilt als unwahrscheinlich. Am Dienstag demonstrierten über 1.500 Handelsbeschäftigte in Wien und Salzburg für mehr Gehalt.

Biden und Xi trafen einander erstmals seit G20-Gipfel 2022

San Francisco - US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping haben sich erstmals seit einem Jahr zu einem persönlichen Gespräch getroffen. Die beiden kamen am Mittwoch (Ortszeit) auf einem prunkvollen Anwesen südlich von San Francisco zusammen und begrüßten sich mit Handschlag. Sie wollten über diverse Streitthemen diskutieren. Das Verhältnis zwischen den USA und China ist seit langem sehr angespannt.

Bundespräsident Van der Bellen zu Besuch in Moldau

Chisinau/Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist am Mittwoch zu einem Besuch in die Republik Moldau gereist. Gemeinsam mit dem moldauischen Bildungs- und Wissenschaftsminister Dan Perciun besuchte Van der Bellen am Mittwochnachmittag eine Berufsschule für Informatik und IT in der Hauptstadt Chisinau. Die Schule mit "Matura und dem Schwerpunkt Informatik" sei gefragt und habe vier Mal mehr Bewerber, als tatsächlich aufgenommen werden können, sagte Van der Bellen im Anschluss.

Schmids Zeugenaussage im Kurz-Prozess am 11. Dezember

Wien - Die mit Spannung erwartete Aussage des einstigen ÖBAG-Chefs und Generalsekretärs im Finanzministerium, Thomas Schmid, im Prozess gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und dessen ehemaligen Kabinettschef Bernhard Bonelli wegen Falschaussage im U-Ausschuss wird am 11. Dezember über die Bühne gehen. Wie die Tageszeitung "Kurier" am Mittwoch in ihrer Online-Ausgabe berichtet, habe Schmid fix zugesagt.

Xavier Bettel wird neuer Außenminister Luxemburgs

Luxemburg - Luxemburgs bisheriger Premierminister Xavier Bettel (50) wird der neuen Koalitionsregierung als Außenminister angehören. Das teilte Bettel am Mittwochabend in Luxemburg mit, nachdem seine Demokratische Partei (DP) grünes Licht für ein Regierungsbündnis mit der Christlich-Sozialen Volkspartei (CSV) gegeben hatte. "Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung", sagte Bettel, der seit Ende 2013 als Premierminister im zweitkleinsten Land der EU im Amt war.

