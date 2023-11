Laut Israel Geisel-Leiche beim Shifa-Krankenhaus geborgen

Gaza - Die israelischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben die Leiche einer Geisel aus einem Nachbargebäude des Shifa-Krankenhauses im Gazastreifen geborgen. Militärangaben zufolge wurde die Frau von Terroristen der Hamas ermordet. Die Streitkräfte hätten die Frau nicht rechtzeitig erreicht, sagte Armeesprecher Daniel Hagari Donnerstagabend. Wie genau die Entführer sie getötet haben, teilte er nicht mit. Die Leiche der Frau wurde nach Israel gebracht und dort identifiziert.

Guterres wirft Israel Verdrehung seiner Aussagen vor

Gaza/Wien - Nach Angriffen auf seine Person hat UNO-General Ant�nio Guterres Israel eine Verdrehung seiner Aussagen vorgeworfen. "Leider gab es einige Akteure, vor allem israelische, die meine Worte völlig verdreht haben, indem sie behaupteten, ich hätte die Hamas nicht verurteilt, was nicht stimmt, und dass ich versucht hätte, die Taten der Hamas aufgrund dieser Missstände zu rechtfertigen, obwohl ich genau das Gegenteil gesagt habe", konterte Guterres Donnerstagabend in der ZiB2.

ÖFB-Team schließt EM-Quali mit 2:0-Sieg in Estland ab

Tallinn - Österreichs Fußball-Nationalteam hat die EM-Qualifikation mit einem Sieg abgeschlossen. Die Österreicher setzten sich am Donnerstag bei Außenseiter Estland in Tallinn mit 2:0 (2:0) durch und übernahmen vorerst zwei Punkte vor Belgien die Führung in Quali-Gruppe F. Die Tore erzielten Konrad Laimer (26.) und Philipp Lienhart (39.). Die ÖFB-Auswahl wahrte damit die Chance, bei der EM-Auslosung am 2. Dezember in Hamburg aus einem der ersten beiden Lostöpfe gezogen zu werden.

Schiefer ist erster Zeuge im Kurz-Prozess

Wien - Im Prozess gegen Sebastian Kurz (ÖVP) wegen falscher Beweisaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss wird mit dem einstigen ÖBB-Finanzvorstand Arnold Schiefer am Freitag der erste Zeuge befragt. Zwischen Schiefer und dem damaligen Finanz-Generalsekretär Thomas Schmid soll es eine Vereinbarung der türkis-blauen Regierung zu Personalbesetzungen der Staatsholding ÖBAG gegeben haben, wovon Kurz laut eigener Aussage nichts gewusst hatte. Der Ex-Kanzler bestreitet sämtliche Vorwürfe.

Handels-KV - Keine Einigung in dritter Runde

Wien - Nach nur vier Stunden haben die Sozialpartner ihre Verhandlungen über einen neuen Gehaltsabschluss für über 430.000 Handelsangestellte abgebrochen und auf den 28. November vertagt. Die Arbeitgeber boten unabhängig von der Gehaltsstufe ab 2024 ein Plus von 5 Prozent an und zusätzlich eine Einmalzahlung von 800 Euro. Die Gewerkschaft GPA machte ein Gegenangebot mit einer sozialen Staffelung, nämlich eine Gehaltserhöhung von 9,5 Prozent und einen Fixbetrag von 40 Euro.

"Bambi" für Felix Kammerer

München /Wien - Für seine Hauptrolle in dem Oscar-prämierten Film "Im Westen nichts Neues" ist der Wiener Schauspieler Felix Kammerer (28) am Donnerstagabend mit dem Bambi ausgezeichnet worden. Die Netflix-Produktion "Im Westen nichts Neues" von Regisseur Edward Berger über den Ersten Weltkrieg basiert auf einem Roman von Erich Maria Remarque (1898-1970). Der Film hatte bei den diesjährigen Academy Awards gleich vier Oscars abgeräumt.

EU-Migrationspakt zeigt laut Karner Erfolge

Tunis/Wien - Der Migrationspakt, den die EU und Tunesien im Sommer geschlossen haben, "beginnt langsam zu wirken", sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Donnerstag im Rahmen einer dreitägigen Reise in den nordafrikanischen Staat. So hätten laut Frontex im Oktober 1.652 Menschen von Tunesien mit dem Ziel Europa abgelegt, im September waren es noch 16.396. Österreich will mit der Ausbildung von Grenzschützern seinen Teil dazu beitragen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red