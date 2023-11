Netanyahu bestätigte Fund einer Hamas-Zentrale unter Klinik

Tel Aviv/Gaza - Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu hat US-Medien gegenüber den Fund einer unterirdischen Hamas-Kommandozentrale in der größten Klinik des Gazastreifens bestätigt. Die Armee habe im zweiten Untergeschoss des Shifa-Krankenhauses eine Kommando- und Kontrollzentrale gefunden, sagte er dem Radiosender NPR am Freitag. Terroristen seien vor der Ankunft der Soldaten aus der Klinik geflüchtet. Die Armee habe dort auch Waffen und Bomben entdeckt.

Von der Leyen besucht Ägypten und Jordanien

Brüssel/Kairo - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird am Samstag in Ägypten erwartet. In der Hauptstadt Kairo kommt sie mit Präsident Abdel Fattah al-Sisi zusammen. Dabei geht es vor allem um den Nahost-Krieg, aber auch um ein geplantes Migrationsabkommen der EU mit Ägypten. Am Nachmittag reist von der Leyen zum Flughafen Al-Arisch in den Osten Ägyptens. An dem Airport unweit des Gazastreifens wird eine EU-Hilfslieferung erwartet.

Totenzahl nach Hamas-Massaker auf Festival stieg an

Jerusalem/Gaza - Nach dem Massaker der Hamas im israelischen Grenzgebiet ist Berichten zufolge die Zahl der Todesopfer auf einem Festival auf mindestens 350 gestiegen. Dies habe eine polizeiliche Untersuchung ergeben, meldeten israelische Medien am Freitagabend. Einige Medien gaben die neue Zahl der Toten mit 364 an. Dutzende Menschen wurden demnach zudem von der Party in der Negev-Wüste in den Gazastreifen verschleppt. Zuvor war die Zahl der Toten wischen 260 und 270 angegeben worden.

Erdogan bei Scholz: Tiefe Differenzen, aber kein Eklat

Berlin - Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan haben bei ihrem Treffen in Berlin ihre Differenzen mit Blick auf den Gazakrieg offen ausgetragen, aber einen Eklat vermieden. Während Erdogan die israelische Kriegsführung im Gaza-Streifen mit vielen Toten in der Zivilbevölkerung verurteilte, betonte Scholz das Recht Israels auf Selbstverteidigung gegen die terroristische Hamas. Vehement beschwor der Kanzler das Existenzrecht Israels.

ChatGPT-Entwickler OpenAI feuerte seinen Chef Sam Altman

San Francisco - Der Entwickler des Chatbots ChatGPT, OpenAI, hat überraschend seinen Chef Sam Altman gefeuert. Das auf Künstliche Intelligenz spezialisierte Unternehmen erklärte am Freitag zur Begründung, der 38-Jährige sei in seiner Kommunikation mit dem Verwaltungsrat nicht immer "ehrlich" gewesen. Technologiechefin Mira Murati werde vorläufig den Chefposten übernehmen, während die dauerhafte Nachfolge geregelt werden solle.

Videoaufnahmen der Kapitol-Attacke werden veröffentlicht

Washington - Der neue Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson, hat angekündigt, 40.000 Stunden Videoüberwachungsaufnahmen zum Sturm auf das Kapitol am 6. Jänner 2021 zu veröffentlichen. "Um das Vertrauen der Amerikaner in ihre Regierung wiederherzustellen, müssen wir Transparenz schaffen", teilte er am Freitag mit. "Wahrheit und Transparenz sind von entscheidender Bedeutung", betonte er auf X (früher Twitter). In Folge der Attacke der Trump-Anhänger starben fünf Menschen.

Grünes Licht für Budget 2024 im Ausschuss

Wien - Der Budgetausschuss des Nationalrats hat Freitagabend grünes Licht für das Budget 2024 gegeben. Nach insgesamt sechstägigen Beratungen stimmten die Abgeordneten mit Koalitionsmehrheit dem von der Regierung vorgelegten Haushaltsentwurf und dem neuen Bundesfinanzrahmen zu. Lediglich die Budgets des Rechnungshofs, der Volksanwaltschaft, des Verfassungsgerichtshofs und des Verwaltungsgerichtshofs erhielten einhellige Unterstützung, berichtete die Parlamentskorrespondenz.

