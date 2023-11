Netanyahu bestätigte Fund einer Hamas-Zentrale unter Klinik

Tel Aviv/Gaza - Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu hat US-Medien gegenüber den Fund einer unterirdischen Hamas-Kommandozentrale in der größten Klinik des Gazastreifens bestätigt. Die Armee habe im zweiten Untergeschoss des Shifa-Krankenhauses eine Kommando- und Kontrollzentrale gefunden, sagte er dem Radiosender NPR am Freitag. Terroristen seien vor der Ankunft der Soldaten aus der Klinik geflüchtet. Die Armee habe dort auch Waffen und Bomben entdeckt.

Pensionskosten bleiben für AK und ÖGB im Rahmen

Wien - Die Arbeiterkammer (AK) und der Gewerkschaftsbund (ÖGB) haben sich gegen eine Anhebung des gesetzlichen Pensionsalters auf 67 Jahre ausgesprochen. Stattdessen soll das faktische Antrittsalter erhöht werden. Sie stützen sich dabei auf ein mittelfristiges Gutachten der Alterssicherungskommission (ASK), das nächste Woche beschlossen werden soll. Trotz der Teuerung würden die Bundesmittel für Pensionen von 2024 bis 2028 im erwartbaren Rahmen bleiben.

ChatGPT-Entwickler OpenAI feuerte seinen Chef Sam Altman

San Francisco - Der Entwickler des Chatbots ChatGPT, OpenAI, hat überraschend seinen Chef Sam Altman gefeuert. Das auf Künstliche Intelligenz spezialisierte Unternehmen erklärte am Freitag zur Begründung, der 38-Jährige sei in seiner Kommunikation mit dem Verwaltungsrat nicht immer "ehrlich" gewesen. Technologiechefin Mira Murati werde vorläufig den Chefposten übernehmen, während die dauerhafte Nachfolge geregelt werden solle.

Trauergottesdienste für Karel Schwarzenberg in Prag und Wien

Wien/Prag - Für den früheren tschechischen Außenminister Karel Schwarzenberg wird am 16. Dezember im Wiener Stephansdom ein Gedenkgottesdienst gefeiert. Das Requiem um 12 Uhr leitet Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn, wie die Erzdiözese Wien auf Anfrage der Nachrichtenagentur Kathpress bestätigte. Zu der Gedenkmesse werden auch hochrangige Vertreter aus Politik und Diplomatie erwartet. Das offizielle Staatsbegräbnis für Schwarzenberg in Prag findet am 9. Dezember im Veitsdom statt.

Inzwischen fünf Tote nach Erdbeben auf den Philippinen

Manila - Nach einem schweren Erdbeben im Süden der Philippinen ist die Zahl der Toten auf fünf gestiegen. Das Beben der Stärke 6,7, das die Region Mindanao Freitagnachmittag erschütterte, brachte die Decke eines Einkaufszentrums teilweise zum Einsturz, verursachte Stromausfälle und ließ die Menschen in Panik auf die Straßen fliehen. Herabfallende Trümmer des Einkaufszentrums in General Santos City erschlugen eine Frau, 19 Menschen standen unter Schock und mussten behandelt werden.

Dutzende Tote bei Kämpfen in äthiopischer Region Amhara

Mekelle (Tigray)/Addis Abeba/Genf - Bei Kämpfen zwischen Äthiopiens Militär und Milizen in der Region Amhara sind UNO-Angaben zufolge in diesem Monat bereits mindestens 47 Zivilisten getötet worden. Es sei "unerlässlich", dass "alle Parteien von rechtswidrigen Angriffen absehen und alle erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung ergreifen", forderte Seif Magango, Sprecher des UNO-Menschenrechtsbüros, am Freitag. Er zeigte sich besorgt über die "verheerenden Auswirkungen von Drohnenangriffen".

Weißes Haus wirft Elon Musk Antisemitismus auf X vor

Brüssel/San Francisco - Das Weiße Haus hat dem US-Technologieunternehmer Elon Musk wegen einer umstrittenen Botschaft auf seiner Onlineplattform X die Verbreitung von Antisemitismus vorgeworfen und den Multimilliardär scharf kritisiert. "Wir verurteilen diese abscheuliche Förderung von antisemitischem und rassistischem Hass auf das Schärfste", erklärte ein Sprecher von US-Präsident Joe Biden am Freitag. Dies "widerspricht unseren Grundwerten als Amerikaner".

