Shifa-Krankenhaus in Gaza weitgehend geräumt

Gaza/Tel Aviv - Das Shifa-Krankenhaus in der Stadt Gaza ist größtenteils geräumt. Das von der radikalislamischen Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium erklärte, es seien nur noch etwa 120 Verletzte und eine nicht näher genannte Zahl von Frühgeborenen in der größten Klinik des Gazastreifens. Das israelische Militär hatte zuvor erklärt, die Evakuierung geschehe auf Wunsch von deren Direktor.

Mitglieder der SJ Alsergrund aus SPÖ ausgeschlossen

Wien - Der Landesparteivorstand der Wiener SPÖ hat am Samstag sieben Parteiausschlüsse vorgenommen. Betroffen waren jene Aktivisten der trotzkistischen Organisation "Der Funke", die auch Mitglieder der Sozialistischen Jugend (SJ) Alsergrund waren. Zuvor war bereits die SJ-Bezirksorganisation aufgelöst worden. Grund war die Nicht-Distanzierung gegenüber der Terrororganisation Hamas sowie antisemitische Äußerungen und die Verherrlichung von Gewalt und Terrorismus, hieß es.

Ukraine: Schäden an Infrastruktur nach Drohnenangriffen

Kiew (Kyjiw)/Odessa - Bei schweren russischen Drohnenangriffen sind in den südukrainischen Gebieten Saporischschja und Odessa nach Angaben aus Kiew Objekte der Energieinfrastruktur getroffen worden. Landesweit seien in der Nacht auf Samstag 29 der 38 gestarteten Kamikaze-Drohnen vom Typ Shahed abgefangen worden, teilte die ukrainische Luftwaffe auf ihrem Telegram-Kanal mit. Laut der Kommandostelle Süd der ukrainischen Streitkräfte brach durch den Drohneneinschlag in Odessa ein Brand aus.

Trauergottesdienste für Karel Schwarzenberg in Prag und Wien

Wien/Prag - Für den früheren tschechischen Außenminister Karel Schwarzenberg wird am 16. Dezember im Wiener Stephansdom ein Gedenkgottesdienst gefeiert. Das Requiem um 12 Uhr leitet Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn, wie die Erzdiözese Wien auf Anfrage der Nachrichtenagentur Kathpress bestätigte. Zu der Gedenkmesse werden auch hochrangige Vertreter aus Politik und Diplomatie erwartet. Das offizielle Staatsbegräbnis für Schwarzenberg in Prag findet am 9. Dezember im Veitsdom statt.

Inzwischen fünf Tote nach Erdbeben auf den Philippinen

Manila - Nach einem schweren Erdbeben im Süden der Philippinen ist die Zahl der Toten auf fünf gestiegen. Das Beben der Stärke 6,7, das die Region Mindanao Freitagnachmittag erschütterte, brachte die Decke eines Einkaufszentrums teilweise zum Einsturz, verursachte Stromausfälle und ließ die Menschen in Panik auf die Straßen fliehen. Herabfallende Trümmer des Einkaufszentrums in General Santos City erschlugen eine Frau, 19 Menschen standen unter Schock und mussten behandelt werden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red