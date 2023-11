Michael Landau hört als Caritas-Chef auf

Wien - Michael Landau (63) hört nach zehn Jahren als Präsident der Caritas in Österreich auf. Das gab er am Samstag in einem Interview mit dem Ö1-"Mittagsjournal" bekannt. Wer Landau nachfolgen wird, entscheidet die Vollversammlung der katholischen Sozialorganisation am 21. November in Vorarlberg. Landau bleibt Präsident der Caritas Europa.

Shifa-Krankenhaus in Gaza weitgehend geräumt

Gaza/Tel Aviv - Das Shifa-Krankenhaus in der Stadt Gaza ist größtenteils geräumt. Das von der radikalislamischen Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium erklärte, es seien nur noch etwa 120 Verletzte und eine nicht näher genannte Zahl von Frühgeborenen in der größten Klinik des Gazastreifens. Das israelische Militär hatte zuvor erklärt, die Evakuierung geschehe auf Wunsch von deren Direktor.

"Starship" konnte auch zweiten Test nicht abschließen

Austin (Texas) - Das größte jemals gebaute Raketensystem der Raumfahrtgeschichte hat auch einen zweiten Testflug nicht abschließen können. Beide Raketenstufen des unbemannten "Starship" explodierten am Samstag kurz nach dem Start vom Weltraumbahnhof im US-Bundesstaat Texas ab, wie die Kommentatoren des Live-Streams vom Raumfahrtunternehmen SpaceX mitteilten.

Armenien: Grundsätzliche Einigkeit über Friedensvertrag

Stepanakert/Jerewan (Eriwan)/Baku - Zwischen Armenien und Aserbaidschan gibt es nach den Worten des armenischen Ministerpräsidenten Nikol Paschinjan eine Einigung auf die Grundsätze eines Friedensvertrages. Dazu hätten die Vermittlung von EU-Ratspräsident Charles Michel und seine eigenen Treffen mit dem aserbaidschanische Präsidenten Ilham Aliyev in Brüssel beigetragen, sagte Paschinjan am Samstag laut der russischen Nachrichtenagentur TASS. Dieser Fortschritt sei eine gute Nachricht.

Rauch sieht Kanzler bei Gesundheitsreform an seiner Seite

Wien - Gesundheits- und Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) hält trotz der Proteste der Ärztekammer an der von Bund, Ländern und Sozialversicherung vereinbarten Gesundheitsreform fest. Es werde "gerungen bis zuletzt", verwies er im Ö1-"Mittagsjournal" auf noch laufende Gespräche zu dem Paket, das gemeinsam mit den Finanzausgleich beschlossen werden soll. Unterstützung vom Koalitionspartner ÖVP habe er, betonte Rauch. Die Reform werde "bis hinauf zum Bundeskanzler" mitgetragen.

Pensionskosten bleiben für AK und ÖGB im Rahmen

Wien - Die Arbeiterkammer (AK) und der Gewerkschaftsbund (ÖGB) haben sich gegen eine Anhebung des gesetzlichen Pensionsalters auf 67 Jahre ausgesprochen. Stattdessen soll das faktische Antrittsalter erhöht werden. Sie stützen sich dabei auf ein mittelfristiges Gutachten der Alterssicherungskommission (ASK), das nächste Woche beschlossen werden soll. Trotz der Teuerung würden die Bundesmittel für Pensionen von 2024 bis 2028 im erwartbaren Rahmen bleiben.

Ukraine: Schäden an Infrastruktur nach Drohnenangriffen

Kiew (Kyjiw)/Odessa - Bei schweren russischen Drohnenangriffen sind in den südukrainischen Gebieten Saporischschja und Odessa nach Angaben aus Kiew Objekte der Energieinfrastruktur getroffen worden. Landesweit seien in der Nacht auf Samstag 29 der 38 gestarteten Kamikaze-Drohnen vom Typ Shahed abgefangen worden, teilte die ukrainische Luftwaffe auf ihrem Telegram-Kanal mit. Laut der Kommandostelle Süd der ukrainischen Streitkräfte brach durch den Drohneneinschlag in Odessa ein Brand aus.

Vermisster Wanderer nach Suchaktion auf Ötscher gefunden

Lackenhof - Ein seit Freitagabend vermisster Wanderer ist am Samstag nach einer großen Suchaktion auf dem Ötscher (Bezirk Scheibbs) gefunden worden. Laut Polizei könne erst nach der Bergung gesicherte Auskunft über den Gesundheitszustandes des Mannes gegeben werden. Wie der ORF NÖ online berichtete, hatte der Tscheche beim Abstieg über den Rauen Kamm aufgrund der schlechten Wetterbedingungen den Kontakt zu seinen beiden Begleitern verloren.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red