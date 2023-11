Laut Hamas viele Tote bei Angriffen auf Flüchtlings-Stadt

Gaza/Tel Aviv - Bei zwei israelischen Angriffen auf die hauptsächlich von Flüchtlingen bewohnte Stadt Jabalia im Gazastreifen sind nach Angaben des von der radikalislamischen Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums am Samstag mehr als 80 Menschen getötet worden. Unterdessen wurde das Shifa-Krankenhaus in der Stadt Gaza größtenteils geräumt.

Marsch von Angehörigen der Hamas-Geiseln erreichte Jerusalem

Jerusalem/Tel Aviv - Zehntausende Teilnehmer eines Protestmarsches für die Geiseln in der Gewalt der islamistischen Terrororganisation Hamas haben am Samstag Jerusalem erreicht. Sie demonstrierten dort vor dem Amtssitz des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu. Der Marsch hatte am Dienstag in der rund 70 Kilometer entfernten Küstenmetropole Tel Aviv begonnen. Viele Demonstranten hielten Schilder mit Bildern der Entführten in die Höhe.

"Starship" konnte auch zweiten Test nicht abschließen

Austin (Texas) - Auch der zweite Testflug der Riesenrakete Starship ist in einer Explosion geendet: Die Rakete des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX hob am Samstag zwar zunächst erfolgreich vom texanischen Weltraumbahnhof Starbase ab - explodierte jedoch nach dem Start und der Trennung von ihrer Antriebsstufe, wie das Unternehmen mitteilte. Bereits ein erster Testflug im April war fehlgeschlagen, damals war die Rakete ins Taumeln geraten und in der Luft gesprengt worden.

Ukraine: Schäden an Infrastruktur nach Drohnenangriffen

Kiew (Kyjiw)/Odessa - Bei schweren russischen Drohnenangriffen sind in den südukrainischen Gebieten Saporischschja und Odessa nach Angaben aus Kiew Objekte der Energieinfrastruktur getroffen worden. Landesweit seien in der Nacht auf Samstag 29 der 38 gestarteten Kamikaze-Drohnen vom Typ Shahed abgefangen worden, teilte die ukrainische Luftwaffe auf ihrem Telegram-Kanal mit. Laut der Kommandostelle Süd der ukrainischen Streitkräfte brach durch den Drohneneinschlag in Odessa ein Brand aus.

Argentinien wählt neuen Staatschef

Buenos Aires - Inmitten einer schweren Wirtschaftskrise wählen die Argentinier einen neuen Präsidenten. Bei der Stichwahl am Sonntag tritt Wirtschaftsminister Sergio Massa von den regierenden Peronisten gegen den libertären Populisten Javier Milei an. In den jüngsten Umfragen lagen beide fast gleich auf.

Vermisster Wanderer nach Suchaktion auf Ötscher tot geborgen

Lackenhof - Ein 41-jähriger Tscheche ist auf dem Ötscher in Niederösterreich tödlich verunglückt. Der Mann war am Freitag beim Abstieg über den Rauhen Kamm abgestürzt, berichtete die Polizei. Eine umfangreiche, bis etwa Mitternacht durchgeführte Suchaktion war negativ verlaufen. Am Samstag wurde sie fortgesetzt, gegen Mittag wurde die Leiche des Wanderers von der Bergrettung entdeckt.

