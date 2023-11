Laut Hamas viele Tote bei Angriffen auf Flüchtlings-Stadt

Gaza/Tel Aviv - Bei zwei israelischen Angriffen auf die hauptsächlich von Flüchtlingen bewohnte Stadt Jabalia im Gazastreifen sind nach Angaben des von der radikalislamischen Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums am Samstag mehr als 80 Menschen getötet worden. Unterdessen wurde das Shifa-Krankenhaus in der Stadt Gaza größtenteils geräumt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) arbeitet mit Hochdruck an einem Plan zur Rettung verbliebener Patienten, denn die Situation sei "erbärmlich".

Biden: Palästinenserbehörde soll auch Gazastreifen regieren

Washington - US-Präsident Joe Biden setzt sich für eine politische Wiedervereinigung des Gazastreifens und des Westjordanlands unter Palästinensischen Autonomiebehörde ein. Nach dem Krieg Israels und der im Gazastreifen herrschenden Hamas sollten beide Gebiete von dieser Behörde regiert werden, schrieb Biden in einem am Samstag veröffentlichten Meinungsbeitrag für die "Washington Post".

Weißes Haus dementiert Bericht über Einigung auf Feuerpause

Jerusalem - Laut einem Bericht der "Washington Post" sollen Israel und die Hamas kurz vor einiger möglichen Einigung auf eine Feuerpause im aktuellen Nahost-Konflikt stehen. Noch gibt es keine Einigung, sagte das Weiße Hauses Samstagabend (Ortszeit) dazu, aber man arbeite hart daran. Die "Post" schrieb unter Berufung auf informierte Kreise, dass die beiden Kriegsparteien eine fünftägige Feuerpause erwägen, in der Dutzende von der Hamas festgehaltene Geiseln freigelassen werden könnten.

Erdogan nennt Israel nach Berlin-Besuch erneut "Terrorstaat"

Berlin - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat Israel nach seinem Deutschland-Besuch erneut als "Terrorstaat" bezeichnet. "Der Verantwortliche dieses Terrorstaates derzeit hat das israelische Volk zum Aufschrei und zum Aufstand gegen sich selbst gebracht. Deshalb ist sein Ende nah", sagte Erdogan mit Bezug auf den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu am Samstag laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu.

Rückhalt in der Bevölkerung für Erhöhung des Heeresbudgets

Wien - Die Budgeterhöhung für das Bundesheer genießt in der Bevölkerung Rückhalt. Laut einer Umfrage unterstützen diese 69 Prozent der Befragten, 24 Prozent lehnen sie ab. Bei der Frage, ob die Ausgaben für die Landesverteidigung auch in den kommenden Jahren erhöht werden sollen, waren jedoch mit 57 Prozent etwas weniger als im vergangenen Jahr (2022: 63 Prozent) dafür. Zudem rangieren andere Bereiche davor.

Argentinien wählt neuen Staatschef

Buenos Aires - Inmitten einer schweren Wirtschaftskrise wählen die Argentinier einen neuen Präsidenten. Bei der Stichwahl am Sonntag tritt Wirtschaftsminister Sergio Massa von den regierenden Peronisten gegen den libertären Populisten Javier Milei an. In den jüngsten Umfragen lagen beide fast gleich auf.

