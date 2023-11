Verstappen gewinnt bei Las-Vegas-Show vor Leclerc

Las Vegas - Weltmeister Max Verstappen hat bei der Formel-1-Show in Las Vegas triumphiert und seinen 18. Saisonsieg gefeiert. Der Red-Bull-Pilot aus den Niederlanden gewann am Samstagabend (Ortszeit) den kurzweiligen Großen Preis im Flutlicht der US-Glücksspielmetropole vor Ferrari-Pilot Charles Leclerc und Sergio Perez im zweiten Red Bull. Mit seinem 53. GP-Erfolg zog Verstappen beim 21. und vorletzten Saisonrennen in der Bestenliste mit Sebastian Vettel auf Platz drei gleich.

Russland intensiviert Angriffe auf Kiew

Kiew (Kyjiw) - Russland hat nach Angaben der Ukraine die zweite Nacht in Folge Kiew mit Drohnen angegriffen und den Beschuss der ukrainischen Hauptstadt damit nach einer mehrwöchigen Pause wieder intensiviert. Kiew sei in Wellen und aus verschiedenen Richtungen angegriffen worden, schrieb der Leiter der Kiewer Militärverwaltung, Serhij Popko, am Sonntag in der Messaging-App Telegram. Deshalb habe es in Kiew mehrmals Alarm vor Luftangriffen gegeben.

Weißes Haus dementiert Bericht über Einigung auf Feuerpause

Jerusalem - Laut einem Bericht der "Washington Post" sollen Israel und die Hamas kurz vor einiger möglichen Einigung auf eine Feuerpause im aktuellen Nahost-Konflikt stehen. Israel, die USA und die radikal-islamische Palästinenser-Gruppe Hamas verhandelten demnach eine fünftägige Kampfpause für den Gazastreifen. Noch gibt es keine Einigung, sagte das Weiße Haus Samstagabend (Ortszeit) dazu, aber man arbeite hart daran.

Argentinien wählt neuen Staatschef

Buenos Aires - Inmitten einer schweren Wirtschaftskrise wählen die Argentinier einen neuen Präsidenten. Bei der Stichwahl am Sonntag tritt Wirtschaftsminister Sergio Massa von den regierenden Peronisten gegen den libertären Populisten Javier Milei an. In den jüngsten Umfragen lagen beide fast gleich auf. Die Inflationsrate des Landes liegt bei über 140 Prozent, rund 40 Prozent der Menschen in dem einst reichen Land leben unterhalb der Armutsgrenze.

Indien erwägt neuen Schacht für eingeschlossener Arbeiter

Neu-Delhi - Für die ins Stocken geratene Rettung der 41 in einem Straßentunnel in Indien eingeschlossenen Bauarbeiter erwägen Rettungskräfte das Bohren eines neuen, vertikalen Schachts. "Wir prüfen alle Möglichkeiten, um die Arbeiter zu retten", sagte das in die Rettungsmaßnahmen involvierte Regierungsmitglied Bhaskar Khulbe am späten Samstag. Die Retter rechnen mit einem Zeitrahmen von "maximal vier bis fünf Tagen", um die Männer zu befreien, sagte Khulbe.

EcoAustria: Hohe Lohnabschlüsse würden Inflation anheizen

Wien - Hohe Lohnabschlüsse bei den laufenden Kollektivvertragsverhandlungen der Metaller und im Handel würden die Inflation wieder in die Höhe treiben, die Wettbewerbsfähigkeit von Österreichs stark exportorientierter Industrie schwächen und mittelfristig das Wirtschaftswachstum bremsen, warnt die Leiterin des Wirtschaftsforschungsinstituts EcoAustria, Monika Köppl-Turyna. "Ein Prozentpunkt Lohnerhöhung erhöht die Inflation um 0,3 bis 0,5 Prozentpunkte", sagte Köppl-Turyna zur APA.

Rückhalt in der Bevölkerung für Erhöhung des Heeresbudgets

Wien - Die Budgeterhöhung für das Bundesheer genießt in der Bevölkerung Rückhalt. Laut einer Umfrage unterstützen diese 69 Prozent der Befragten, 24 Prozent lehnen sie ab. Bei der Frage, ob die Ausgaben für die Landesverteidigung auch in den kommenden Jahren erhöht werden sollen, waren jedoch mit 57 Prozent etwas weniger als im vergangenen Jahr (2022: 63 Prozent) dafür. Zudem rangieren andere Bereiche davor.

