Ärzte ohne Grenzen: 70 Tote nach Luftangriff auf Khan Younis

Tel Aviv/Gaza - Laut Ärzte ohne Grenzen sind nach einem israelischen Luftangriff in Khan Younis im Süden des Gazastreifens mindestens 70 Tote in einem Krankenhaus der Stadt gezählt worden. Dutzende Patienten, darunter viele Kinder und Jugendliche, hätten im Nasser-Spital am Sonntag wegen schwerer Brandwunden behandelt werden müssen, erklärte die Hilfsorganisation unter Berufung auf ihre Mitarbeiter in der Klinik. Am Sonntag flohen laut der UNO etwa 20.000 Menschen im Gazastreifen gen Süden.

Laut Hamas Kampfpause zur Geiselfreilassung angeblich Montag

Gaza - Ein Vertreter der islamistischen Terrororganisation Hamas soll einem unbestätigten Medienbericht zufolge eine Kampfpause zur Freilassung von Geiseln an diesem Montag angekündigt haben. Im Rahmen einer Vereinbarung über die Freilassung israelischer Geiseln werde angeblich um 11.00 Uhr Ortszeit eine Kampfpause in Kraft treten, soll ein Hamas-Beamter der jordanischen Zeitung "Al Ghad" gesagt haben, wie die Nachrichtenseite "Ynet" meldete.

Metaller-KV-Verhandlungen gehen weiter

Wien - Die KV-Verhandlungen in der Metallindustrie gehen am Montag zu Mittag in Wien weiter. Zum inzwischen siebenten Mal sprechen Gewerkschaft und Wirtschaftskammer darüber, um wie viel die Löhne und Gehälter der insgesamt rund 200.000 Beschäftigten heuer steigen sollen. Die Inflation betrug in den vergangenen zwölf Monaten 9,6 Prozent. Die Gewerkschaften fordern ein Plus von 11,6 Prozent, die Arbeitgeber haben sich bis zuletzt nicht bereit erklärt, die Teuerungsrate abzugelten.

Frühverkehr in Wien durch Klimablockaden lahmgelegt

Wien - Protestaktionen gegen die Klimapolitik haben Montagfrüh den Verkehr in und nach Wien über weite Strecken lahmgelegt. Laut ÖAMTC waren Aktivisten an mehreren neuralgischen Punkten ab 7.45 Uhr im Einsatz und sorgten für umfangreiche Staus. Betroffen waren demnach unter anderem die Südautobahn (A2) beim Knoten Vösendorf Richtung Wien mit mehr als zehn Kilometer Stau und über einer Stunde Zeitverlust. Auch auf den Ausweichstrecken B16 und B17 gab es Staus.

Zahlreiche Gefechte an der Süd- und Ostfront in der Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben an der fast 1.000 Kilometer langen Front im Osten und Süden erneut Dutzende russischer Angriffe abgewehrt. Der Lagebericht des Generalstabs in Kiew von Montagmorgen verzeichnete für Sonntag 46 russische Sturmangriffe. Sie seien alle zurückgeschlagen worden, hieß es. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin traf unterdessen zu einem Besuch in Kiew ein.

Reiche leben extrem klimaschädlicher als arme Menschen

Berlin - Der extreme Konsum der Reichen und Superreichen beschleunigt nach Datenanalysen der Entwicklungsorganisation Oxfam die Erderwärmung in geradezu obszöner Weise. Das reichste Prozent der Weltbevölkerung verursachte 2019 so viele klimaschädliche Treibhausgase wie die fünf Milliarden Menschen, die die ärmeren zwei Drittel ausmachen, wie es in einem am Montag veröffentlichten Oxfam-Bericht heißt.

Vermögensverwalter Julius Bär erhöht Kreditrückstellungen

Zürich/Wien - Der Vermögensverwalter Julius Bär rechnet 2023 mit einem rückläufigen Gewinn. Das Schweizer Institut warnte am Montag vor den Folgen höherer Kreditrückstellungen und dem Anstieg der Steuerquote. Einem Bericht von "Business Insider" zufolge soll Bär hunderte Millionen an die kriselnde Signa-Gruppe des österreichischen Immobilieninvestors Rene Benko, der jüngst Ruder in dem Konzern an den deutschen Sanierer Arndt Geiwitz übergeben musste, verliehen haben.

