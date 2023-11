Metaller-Verhandlungen abgebrochen, es wird wieder gestreikt

Wien - Auch die siebente Runde der Metaller-Lohnverhandlungen ist am Montagabend nach sieben Stunden ohne Einigung abgebrochen worden. Die Chefverhandler der Arbeitnehmerseite, Reinhold Binder (PRO-GE) und Karl Dürtscher (GPA), bezeichneten das Angebot der Unternehmervertreter als "Frechheit" und kündigten eine Vertiefung der Streiks an. Arbeitgeber-Chefverhandler Christian Knill zeigte sich weiter verhandlungsbereit, er habe weitere Termine vorgeschlagen.

Budget-Finale im Nationalrat

Wien - Der Nationalrat startet am Dienstag in einen dreitägigen Budget-Marathon. Am ersten Tag beschlossen wird das Budgetbegleitgesetz, das etwa die Finanzierung von 100 Kassen-Stellen sicherstellen soll. Ebenfalls darin enthalten ist eine Entschädigung für Menschen, die in der Zweiten Republik wegen einvernehmlicher gleichgeschlechtlicher Sexualkontakte strafrechtlich verfolgt wurden. Die geplante Neugestaltung und Sanierung der KZ-Gedenkstätte Gusen wird finanziell abgesichert.

Caritas wählt Landau-Nachfolge

Wien - Die katholische Hilfsorganisation Caritas entscheidet am Dienstag über die Nachfolge von Präsident Michael Landau. Der 63-jährige Priester hatte erst am Samstag bekanntgegeben, nach zehn Jahren in dieser Funktion aufzuhören. Favoritin ist die Grazer Caritas-Direktorin und Vizepräsidentin Nora Tödtling-Musenbichler. Auch Landau selbst würde gerne eine Frau an der Spitze sehen, wie er sagte.

Hamas-Behörde: Zwölf Menschen bei Klinik-Beschuss getötet

Gaza - Beim Beschuss einer Klinik im nördlichen Gazastreifen sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums der islamistischen Hamas zwölf Menschen getötet worden. Unterdessen kamen 28 der evakuierten Frühgeborenen aus dem umkämpften Shifa-Krankenhaus in Gaza zur Behandlung in Ägypten an. Ein unbestätigter Medienbericht, wonach am Montag eine Kampfpause zur Freilassung von Geiseln aus der Gewalt der islamistischen Hamas beginnen sollte, bestätigte sich bis zum Abend nicht.

Mutter und Kind in Wien aus verrauchtem Aufzug gerettet

Wien - Beim Brand einer Aufzugsanlage in Wien-Floridsdorf sind am Montag eine Mutter und ihr Kind aus dem Lift gerettet und reanimiert worden, berichtete die Berufsfeuerwehr am Abend. Die 42-Jährige und ihr zehn Monate alter Sohn wurden per Notarzthubschrauber in Spitäler geflogen, auch drei Feuerwehrleute erlitten Rauchgasvergiftungen.

Mordprozess nach Bluttat in Wiener Druckerei

Wien - Für den tödlichen Schuss im Zuge eines missglückten Geldgeschäfts in einer Wiener Druckerei in Simmering muss sich am Dienstag ein 35-jähriger Mann vor dem Straflandesgericht verantworten. Der Iraner soll einem Landsmann bei einer Überweisung 7.000 Euro unterschlagen haben. Als der 38-Jährige das Geld zurückverlangte, soll der Beschuldigte am 7. Mai auf ihn geschossen haben. Der Iraner überlebte den Brustdurchschuss nicht.

Neues US-Militärpaket für die Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine erhält ein neues Rüstungspaket aus den USA zur eigenen Verteidigung. Bei dem Paket im Wert von 100 Millionen US-Dollar (rund 91,4 Millionen Euro) handelt sich nach Angaben aus Washington um Militärhilfe, die bereits vom US-Kongress genehmigt wurde. Das Rüstungspaket umfasst unter anderem Stinger-Flugabwehrraketen, einen Mehrfachraketenwerfer vom Typ Himars sowie Artilleriemunition.

