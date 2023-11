Heimliche Pilnacek-Aufnahme mit Vorwürfen gegen ÖVP

Wien - Wenige Wochen nach dem Tod von Christian Pilnacek ist am Dienstag eine heimliche Tonbandaufnahme aufgetaucht, in der der zuletzt suspendierte Justiz-Sektionschef Vorwürfe gegen die ÖVP erhebt. In dem Gespräch behauptet Pilnacek, Interventionen der ÖVP in laufende Ermittlungen abgewehrt zu haben, namentlich nennt er den früheren Innenminister und derzeitigen Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka. Die ÖVP ortete "KGB-Methoden".

Israel und Hamas vor Abkommen über Geiseln

Gaza - Ein möglicher Austausch von israelischen Geiseln und palästinensischen Gefangenen in Israel hat am Dienstag konkretere Formen angenommen. Nach Darstellung der islamistischen Hamas sieht eine Abmachung auch ein fünftägige Kampfpause sowie die Einfahrt Hunderter Lastwagen mit Hilfsgütern in den Gazastreifen vor. Israelischen Medienberichten zufolge könnten dabei mehr als 50 der etwa 240 am 7. Oktober aus Israel verschleppten Geiseln freikommen.

Budget-Nationalrat startete mit Eigenlob und Kritik

Wien - Mit Eigenlob der Regierung und scharfer Kritik der Opposition hat am Dienstag der Budget-Marathon des Nationalrats begonnen. Im Fokus stand am ersten Tag das Budgetbegleitgesetz, das mit den Stimmen der ÖVP und der Grünen beschlossen wurde. Es soll unter anderem die Finanzierung von 100 Stellen für Kassenärzte sicherstellen. Das Budget selbst soll erst am Donnerstag verabschiedet werden.

Dutzende Verkehrsblockaden von Klimaaktivisten in Wien

Wien - Klimaaktivistinnen und -aktivisten der "Letzten Generation" haben am Dienstag für ein neuerliches Verkehrschaos in Wien gesorgt: Sie blockierten im Laufe des Vormittags rund vier Dutzend Kreuzungen, verließen die Straßen jedoch immer auf polizeiliche Anweisung, um kurz darauf an anderer Stelle wieder aktiv zu werden. Um 15.30 Uhr betonierten sich auch Aktivisten auf dem Ring Höhe Parlament fest.

Voestalpine-Betriebsrat kritisiert Angebot der Industrie

Wien/Linz - "Das rotzfreche Angebot von gestern lassen wir uns nicht gefallen" - fasst voestalpine-Betriebsratsvorsitzender Hans Karl Schaller am Dienstag den Unmut seiner Kolleginnen und Kollegen über die stockenden Verhandlungen zum Kollektivvertrag 2024 der Metallindustrie zusammen. Das neue Angebot der Arbeitgeber sei - alles zusammengerechnet - mit durchschnittlich plus 5,99 Prozent um 0,01 Prozent besser als das vorige, empörte sich Schaller im Gespräch mit der APA.

Finanzausgleich im Bundeskanzleramt besiegelt

Wien - Vertreter von Bund, Ländern und Gemeinden haben Dienstagnachmittag im Bundeskanzleramt in Wien das Paktum zum Finanzausgleich unterzeichnet. Für den Bund unterschrieben Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) und Gesundheitsminister Johannes Rauch (SPÖ), für die Länder die Landeshauptleute Thomas Stelzer und Markus Wallner (beide ÖVP) und Michael Ludwig (SPÖ). Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) zeigte sich erfreut. Fragen wurden keine beantwortet.

Tödtling-Musenbichler wird erste Caritas-Präsidentin

Wien - Nora Tödtling-Musenbichler wird die erste Präsidentin der Caritas Österreich. Bei der Vollversammlung der katholischen Hilfsorganisation am Dienstag in Götzis wurde die 40-jährige Caritasdirektorin der Steiermark und bisherige Caritas-Vizepräsidentin zur Nachfolgerin von Michael Landau gewählt, der sich nach zehn Jahren zurückzieht. Tödtling-Musenbichler ist die erste Frau an der Spitze der Caritas.

Auftragsmörder im Darknet gesucht: Geschworene in Beratung

Wiener Neustadt - Im Wiener Neustädter Prozess gegen einen IT-Experten, der im Darknet einen Auftragsmörder für seine Ex-Partnerin gesucht und dafür Geld überwiesen haben soll, haben sich die Geschworenen Dienstagabend zur Urteilsberatung zurückgezogen. Dem 53-Jährigen wurde Bestimmung zum versuchten Mord vorgeworfen. Er hatte sich zunächst nicht schuldig bekannt und von "blöder Spielerei" gesprochen. Schließlich gestand er aber: "Es war totaler Blödsinn, es tut mir fürchterlich leid."

Wiener Börse am Nachmittag mit Verlusten

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Mittwochnachmittag mit Verlusten gezeigt. Der ATX notierte gegen 14.30 Uhr mit einem Minus von 0,77 Prozent bei 3.251,82 Punkten. Andere Börsen in Europa zeigten sich am Nachmittag nur wenig bewegt. Viele Anleger dürften derzeit die am Abend anstehende Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls der US-Notenbank Fed abwarten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red