Israel und Hamas tauschen Geiseln gegen Gefangene aus

Amman - Die israelische Regierung hat Mittwochnacht einem Abkommen zugestimmt, das die Freilassung von 50 von der Hamas verschleppten Geiseln vorsieht. Im Gegenzug sollen palästinensische Gefangene freigelassen und eine Feuerpause eingehalten werden, hieß es in der offiziellen Erklärung aus dem Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Sowohl Israel als auch die radikalislamische Palästinenserorganisation versicherten, nach der viertägigen Waffenruhe die Kämpfe fortzusetzen.

ÖVP-Chef Nehammer steht zu Sobotka

Wien - ÖVP-Chef Karl Nehammer steht zum zuletzt wieder in die Kritik geratenen Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka (ÖVP). Dieser "hat mein Vertrauen", betonte der Kanzler am Mittwoch vor Journalisten. Der verstorbene Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek hatte auf einer zuletzt veröffentlichten heimlichen Tonaufnahme behauptet, die ÖVP und namentlich Sobotka habe versucht, in Ermittlungen zu intervenieren. Indes warf die ÖVP den Namen Stefan Petzner als Mitwisser in den Raum.

Streitigkeiten bei Drogenverkauf als Motiv für Macheten-Mord

Wien - Das brutale Tötungsdelikt mit einer Machete im April bei der U-Bahnstation Jägerstraße in Wien-Brigittenau dürfte im Zuge von Streitigkeiten unter Drogenhändlern begangen worden sein. Als Haupttäter gilt ein 21-jähriger Algerier. Weitere drei Verdächtige, die bei der Bluttat dabei waren, befanden sich in Haft und zeigten sich geständig, gab Gerhard Winkler, der Leiter des Ermittlungsdienstes des Landeskriminalamts Wien, bei einer Pressekonferenz bekannt.

Österreichs Bevölkerung wächst bis 2080 und altert deutlich

Wien - Österreich wächst bis 2080 nur durch Zuwanderung und altert deutlich, was eine große Herausforderung für die Finanzierung des Gesundheits-, Pflege- und Pensionssystems darstellt. Aber es gäbe auch Auswirkungen auf die Arbeitswelt, wo es ein großes Potenzial für längere Beschäftigung sowie weniger Teilzeit gäbe, da die Zahl der Personen im Erwerbsalter stagniert. So fasste Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Mittwoch die Prognose für diesen Zeitraum zusammen.

Altman wieder Chef des ChatGPT-Entwicklers OpenAI

San Francisco - Nach fünf Tagen Führungschaos beim ChatGPT-Entwickler OpenAI kehrt der herausgedrängte Chef Sam Altman wieder an die Spitze zurück. Der 38-jährige Mitgründer dürfte nun in einer stärkeren Position sein als vor dem überraschenden Rauswurf. Der Verwaltungsrat, der ihn am Freitag vor die Tür setzte, wird umgebaut. Auch machen Investoren wie Microsoft Druck, die Struktur von OpenAI zu ändern, damit sich die Situation nicht wiederholt.

Finanzausgleich und Gesundheitsreform beschlossen

Wien - Der zwischen Bund, Ländern und Gemeinden ausgehandelte Finanzausgleich zur Verteilung von Steuermitteln für die kommenden fünf Jahre ist am Mittwoch im Ministerrat beschlossen worden. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) sprach von einem "Pakt für die Zukunft" mit "großem Reformcharakter", bei dem das Steuergeld umsichtig zwischen Bund, Ländern und Gemeinden verteilt werde. Mit dem Finanzausgleich verknüpft ist eine umfassende Gesundheitsreform.

Betrunkener Australier hing 400 Kilometer unter Lkw fest

Coffs Harbour - Um das Geld für ein Taxi zu sparen und 50 Kilometer gratis mitzufahren, hat sich ein betrunkener Australier auf dem Unterbau eines Lastwagens eingepfercht. Was er nicht wusste: Der Truck war ohne Zwischenstopp auf dem Weg in einen anderen Bundesstaat. Am Ende musste der Mann rund 400 Kilometer in prekärer Position auf dem Metallgestell ausharren - nur einen halben Meter über der Fahrbahn hängend.

Geld zurück für Kunden von X-Jam-Maturareisen

Wien - Der X-Jam-Maturareiseveranstalter DocLX Travel hat jahrelang unzulässige Gebühren und Zusatzentgelte verlangt, entschied der Oberste Gerichtshof (OGH). Betroffene Kundinnen und Kunden können ihr Geld zurückfordern. Nach Angaben der Arbeiterkammer (AK), die geklagt hatte, kann es sich dabei um mehrere hundert Euro pro Person handeln.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red