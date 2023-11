Israel nennt Details zu Gaza-Deal

Amman - Israel hat weitere Details zum Abkommen mit der Hamas über eine Feuerpause sowie den Austausch israelischer Geiseln gegen palästinensische Häftlinge veröffentlicht. Für den gesamten Austausch von bis zu 300 palästinensischen Häftlingen gegen bis zu 100 lebende Geiseln aus Israel sind maximal zehn Tage vorgesehen, hieß es in dem am Mittwoch veröffentlichten Kabinettsbeschluss dazu.

Untersuchungskommission zu Pilnacek-Aufnahmen kommt

Wien - Nach den am Vortag aufgetauchten Tonaufnahmen des vor kurzem verstorbenen Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek will Justizministerin Alma Zadic (Grüne) eine Untersuchungskommission einrichten. Nach den schweren Vorwürfen habe sie ihr Ministerium damit beauftragt, um für umfassende Aufklärung zu sorgen, hieß es in einem der APA übermittelten Statement. Zuvor hatte ÖVP-Chef Karl Nehammer den in die Kritik geratenen Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka (ÖVP) verteidigt.

Slowakei: Zustimmung zu weiteren Russland-Sanktionen "offen"

Wien - Der neue slowakische Außenminister Juraj Blan�r hat am Mittwoch die Zustimmung seines Landes zu weiteren EU-Sanktionen gegen Russland offengelassen. "Unsere Position zum 12. Sanktionspaket ist offen", sagte Blan�r bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) in Wien. Schallenberg betonte dazu die Bedeutung der Einigkeit in der EU zur Ukraine: "Die Einigkeit und Geschlossenheit in dieser Frage sind unser größtes Atout."

Virtueller G20-Gipfel: Putin beklagt "Tragödie" in Ukraine

Neu-Delhi - Der russische Machthaber Wladimir Putin hat beim virtuellen G20-Gipfel seine Bereitschaft zu einem Friedensschluss in seinem Eroberungskrieg gegen das Nachbarland Ukraine signalisiert. Es sei notwendig darüber nachzudenken, wie die "Tragödie" des Konflikts in der Ukraine beendet werden könnte, sagte Putin am Mittwoch. Russland habe sich jedenfalls nie geweigert, an Friedensverhandlungen teilzunehmen.

Metaller-KV - Industrie: Arbeiter streiken für Gutverdiener

Wien - Die Arbeitgeber der Metalltechnischen Industrie (FMTI) finden es "grotesk", dass die Gewerkschaften für eine KV-Erhöhung streiken, wenn drei von vier Beschäftigten bei den Vorschlägen der Arbeitnehmervertreter ein Lohnplus von 11,6 Prozent hätten. "Die Arbeiter streiken für die Höherverdiener", meinte heute FMTI-Chefverhandler Stefan Ehrlich-Ad�m. Angeboten werde von ihm im Schnitt 8,2 Prozent Lohnerhöhung, für die unteren Beschäftigungsgruppen bis zu 12 Prozent.

Signa braucht frisches Geld und baut an Parallelstruktur

Wien/Altenmarkt bei St. Gallen - Während der Immobilien- und Handelskonzern Signa rund um den Tiroler Investor Ren� Benko unter Hochdruck frisches Geld sucht, entsteht in Luxemburg eine Auffangkonstruktion. Das berichtet das "St. Galler Tagblatt" (Mittwoch) unter Verweis auf die Globus-Warenhäuser in der Schweiz. Noch in dieser Woche muss Benko laut "Handelsblatt" 600 Mio. Euro auftreiben, ehe die Sanierung starten kann. Weitere 1,5 Mrd. Euro werden der Finanzagentur "Bloomberg" zufolge 2024 benötigt.

Jelinek erhielt Ehrenring des Landes Steiermark

Graz/Wien/Mürzzuschlag - Die Literaturnobelpreisträgerin und gebürtige Steirerin Elfriede Jelinek hat am Mittwoch den Ehrenring des Landes Steiermark und damit die höchste Auszeichnung der Grünen Mark verliehen bekommen. Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) zollte der 1946 in Mürzzuschlag geborenen Schriftstellerin in seiner Laudatio Respekt für ihren "beeindruckenden Lebensweg und künstlerisches Wirken".

EU-Parlament lehnte Verordnung zur Pestizidreduktion ab

Straßburg - Die Abgeordneten des Europaparlaments haben die geplante Reduktion von Pflanzenschutzmitteln in der EU um 50 Prozent bis 2030 am Mittwoch abgelehnt. Die Berichterstatterin der geplanten Pestizid-Verordnung (SUR), die österreichische Grünen-EU-Abgeordnete Sarah Wiener, sprach nach der Abstimmung in Straßburg von einem "schwarzen Tag für die Umwelt und die Gesellschaft". Der Vorschlag sah zudem eine 65-prozentige Reduzierung von "gefährlicheren Pestiziden" vor.

Wiener Börse unverändert

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch mit unveränderter Tendenz aus dem Tag verabschiedet. Der ATX schloss prozentuell unbewegt auf 3.253 Punkten. An den europäischen Leitbörsen ging es mit Ausnahme Londons mit den Kursen hingegen leicht nach oben. Auf Unternehmensebene stand mit Geschäftszahlen Schoeller-Bleckmann im Blickfeld. Die Papiere des Ölfeldausrüsters fielen 2,7 Prozent. CA Immo bauten ungeachtet einer negativeren Analystenmeinung ein Plus von 1,6 Prozent.

